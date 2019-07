Masini de inchiriat: 3 criterii de avut in vedere la inchiriere

Serviciile de inchirieri auto au luat un avant considerabil in piata in ultimii ani, indeosebi pe fondul cresterii nevoii de mobilitate a clientilor. Si, pentru ca dezvoltarea sa fie una sigura, companiile care odera masini de inchiriat au raspuns la acest trend constant evolutiv prin investitii solide in factorii “calitate si rapiditate” integrati in serviciile oferite.

Beneficiile oferite astazi de o forma de inchirieri auto exced calitatea produsului central oferit, si anume autoturismul. Astazi, si mai ales daca vorbim despre firmele de inchirieri auto premium, clientul primeste un set de beneficii extrem de avantajoase, impachetate in servicii conexe oferite odata cu autoturismul.

Totul tine doar de interesul clientului si de modul in care acesta stie ce sa ceara atunci cand este in cautarea unui vehicul auto de inchiriat.

Pretentiile clientului pot fi diverse, in functie de nevoile punctuale pe care acesta le are. Tinand cont de aceste nevoi, clientul desfasoara o cautare minutioasa a celei mai bune solutii la nevoile sale, respectiv cea mai potrivita companie care ii poate sustine pretentiile.

Tot acest proces de localizare a partenerului ideal se fundamenteaza pe o multitudine de criterii, precum marca masinii, pretul, serviciile conexe primite (asigurare de exemplu), dar si pe un set de politici care tin de caracterul de mobilitate a autoturismului inchiriat.

Aceste politici reprezinta coloanal vertebrala in procesul decizional al unui client, indeosebi trei dintre acestea, localizate de noi ca fiind cele mai importante prin interesul ridicat pe care il solicita:

Politica de combustibil

Politica de livrare

Politica de avarie

Despre aceste politici vom vorbi mai multe in continuare, si vom incepe cu prima si probabil cea mai solicitata dintre cele trei:

Politica de combustibil

Politica de combustibil ofera doua avantaje determinante pentru orice client care aplica pentru inchiere masina de la o companie de profil: economie de timp si de bani.

In principiu, exista trei versiuni ale acestei politici, dintre care poti sa optezi pentru cea care ti se pare cea mai avantajoasa si care se potriveste nevoilor tale:

Returnarea masinii cu rezervorul plin

In acest caz, primesti masina cu rezervorul plin, iar tu iti asumi obligatia de a o returna in aceleasi conditii. Astfel, nu iti ramane decat sa te urci la volan si sa pornesti la drum fara grija alimentarii. Desigur, trebuie sa ai in vedere sa alimentezi inainte de a returna masina la finalul perioadei de inchiere.

Varianta de combustibil preplatit

Daca alegi aceasta optiune, compania iti va oferi autoturismul cu plinul facut si iti va factura pe loc contravaloarea combustibilului, la pretul pietei.

Plata la returnarea masinii

In cazul in care nu ai optat pentru optiunea de combustibil preplatit si ai uitat, sa spunem, sa alimentezi masina inainte de a o returna, in momentul in care aduci masina inapoi vei plati diferenta de cantitate de combustibil necesara pentru a se considera ca masina are plinul facut, la un pret stabilit initial in contractual de inchiriere si agreat, desigur, de catre tine.

Politica de livrare

Aceasta politica a fost creata pentru a introduce un plus de flexibilitate in relatia dintre client si companie si este adoptata in principiu de catre o firma de inchirieri auto premium. Un exemplu in acest sens este compania Auto Schunn Romania, care ofera servicii de inchieri auto Mercedes-Benz.

In cazul companiei Auto Schunn, politica de livrare presupune livrarea si preluarea rapida a autovehiculului pe o raza de 50 km in jurul centrului de inchirieri. Asadar, daca optezi pentru serviciul de inchiriere Mercedes-Benz de la Auto Schunn, te vei bucura de acest beneficiu care confera un plus determinant de flexibilitate si mobilitate.

Cea de-a treia politica, specifica, de asemenea, preponderent companiilor de inchirieri auto premium, este:

Politica de avarie

Politica de avarie defineste un intreg ecosistem de servicii care sunt mobilizate la cerere pentru inlocuirea masinii inchiriate in caz de avarie. Serviciul de inchirieri auto Mercedes-Benz oferit de Auto Schunn iti pune la dispozitie aceasta facilitate in mod gratuit.

Asadar, daca inchiriezi un Mercedes-Benz de la Auto Schunn si, prin circumstante nefericite, acesta sufera o avarie si ramane imobilizat, compania se ocupa de toate aspectele ce tin de ridicarea, transportul si reparatia masinii, in mod gratuit.

Un alt plus in cee ace priveste politica de avarie de la Auto Schunn este acela ca, in schimbul masinii avariate, vei primi un alt autoturism, pentru ca planurile tale sa nu sufere in niciun fel.

Acestea sunt trei dintre cele mai cautate criterii atunci cand un client aplica la o firma de inchirieri auto. Fiecare dintre acestea ofera avantaje majore pentru client. Tot ce trebuie sa faca acesta este sa stie ce vrea si care sunt serviciile care i se potrivesc cel mai bine.