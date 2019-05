Marian Oprișan îi cere demisia lui Dragnea din fruntea PSD

Marian Oprișan, vicepreședintele PSD, i-a solicitat demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, în condițiile în care cifrele de la ieșirea din secțiile de vot, dar și sentimentul general al electoratului arată eșecul actualei conduceri social-democrate, scrie B1TV.

„Noi, cei din PSD, am înțeles că încrederea covârșitoare cu care am fost investiți în 2016 este o responsabilitate imensă. Am pus suflet, am muncit ca nouă, tuturor românilor să ne fie mai bine! Ca om politic, care am fondat PSD, nu am putut însă să ignor faptul că niște calcule meschine și o politică de resurse umane complet neinspirată și total autistă la vocea societății civile și a membrilor PSD au făcut ca munca și performanțele din ultimii doi ani de zile să compromită încrederea covârșitoare care ne-a fost acordată de poporul român. Cifrele de la ieșirea din secțiile de vot, dar și sentimentul general al electoratului ne dau măsura eșecului conducerii Partidului Social Democrat în frunte cu Liviu Dragnea. Trebuie să ne asumăm realitatea: în numele interesului personal și a unor calcule meschine, Dragnea a reușit să compromită încrederea covârșitoare care ne-a fost acordată de poporul român în 2016. De la 45% dintre voturi am ajuns, din cauza egoismului și incompetenței servile, pe poziția a doua sau chiar a treia în unele orașe. Concluzia este una singură, în inima oricărui PSD-ist adevărat, precum și în majoritatea secțiilor de votare: Dragnea trebuie să plece! Nu mâine, nu după vreo negociere de culise, ci acum!”, a scris Marian Oprișan pe Facebook.

Vicepreședintele PSD a precizat că, în ciuda rezultatelor obținute, campania opoziției a fost una „mediocră”. Chiar și așa, spune el, Liviu Dragnea a trădat așteptările alegătorilor PSD.