Lungmetrajul de debut al lui Liviu Săndulescu, Cărturan, va avea premiera mondială la Busan

Cărturan, filmul produs de Mandragora și distribuit de Iadasarecasa, va avea premiera mondială la Busan, Coreea de Sud, pe cea europeană la Varșovia, Polonia și va putea fi văzut în cinematografele din toată țara din 8 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă.



Lungmetrajul de debut al lui Liviu Săndulescu va fi proiectat în cadrul competiției Festivalului Internațional de Film de la Busan, unul din cele mai mari festivaluri de film din Asia, și va merge imediat după aceea în Polonia, unde este selectat în Competiția 1-2 la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia alături de alte 13 lungmetraje din întreaga lume.

Secvenţă din film







La Busan, lungmetrajul va concura pentru Premiul Flash Forward, unul dintre cele mai valoroase trofee ale festivalului aflat la cea de-a 24-a ediție.

Având prima ediție în 1985, Festivalul de Film de la Varșovia a intrat din 2009 în lista festivalurilor de film de categorie A, alături de festivaluri prestigioase precum cele de la Cannes, Locarno, Karlovy Vary, Montréal sau Berlin. Competiția 1-2 este dedicată regizorilor aflați la primul sau al doilea film și este una dintre cele mai importante de acest fel din regiune.



Produs de Anca Puiu, filmul surprinde momentul în care viața lui Cărturan, un bărbat de 60 de ani, este dată peste cap atunci când află că, din cauza unei boli incurabile despre care nu ştia nimic, mai are de trăit foarte puţin. Situaţia lui este cu atât mai complicată pentru că îl are în grijă pe nepotul său de 14 ani.

În timpul pe care îl mai are de trăit, bărbatul vrea să rezolve două lucruri foarte importante pentru el: găsirea unui loc cât mai bun în care nepotul lui să locuiască până cand va fi suficient de mare pentru a se descurca singur și organizarea unei pomeni pentru sufletul său, aşa cum se obişnuieşte în zona din care provine, obicei ce îl va aduce pe Cărturan în conflict cu preotul comunei, care are o cu totul altă părere despre rânduiala creştină.

Când vede că lucrurile nu merg în direcţia bună, Cărturan realizează că este forţat să facă unele alegeri neaşteptate.

”Cărturan” îi are în distribuție pe cunoscuții actori: Teodor Corban, Adrian Titieni, Dana Dogaru, Cristina Flutur și Iulia Lumânare, precum și pe copiii Vlad Popescu și Tudor Brătucu. Scenariul este semnat de Liviu Săndulescu și Bogdan Adrian Toma, iar imaginea de Oleg Mutu.



Trailer: https://youtu.be/i3dwi1A0ibY

Filmul este o coproducție România (Mandragora, Iadasarecasa) – Suedia (Film I Vast, Doppelganger AB) cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Televiziunea Română și Shoot&Post Auditory Suedia și va avea premiera în cinematografe pe 8 noiembrie, fiind distribuit în România de Iadasarecasa. Până pe 8 noiembrie spectatorii vor putea vedea Cărturan într-o serie de avanpremiere, dintre care prima va fi în cadrul celei de-a 10-a ediții a Les Films de Cannes à Bucarest.