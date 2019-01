Locuri de munca Romania necalificati

Esti tanar si iti cauti un loc de munca in Romania? Esti necalificat si crezi ca nu ai nicio sansa sa prinzi un loc de munca bun?

Uneori trebuie sa acceptam joburi care nu au legatura cu ce studiem, daca studiem in continuare la o facultate sau chiar daca nu avem o diploma intr-un anumit domeniu. Putem sa fim constransi de anumite situatii sa acceptam un loc de munca pentru ca nu avem alta varianta. Nu este un capat de tara daca nu practicam o meserie de calificat.

In unele domenii salariile sunt chiar mai mari decat ale celor calificati. Intr-un raport efectuat recent se arata ca Romania detine o forta de munca uriasa de muncitori calificati. Se stie ca foarte multi muncitori calificati au aplicat la locuri de munca in strainatate si au plecat sa munceasca pe bani mai multi decat in tara si aici cei mai multi au ramas necalificatii. Pe site-ul Jobslist.ro puteti gasi foarte multe locuri de munca in Romania ca muncitori necalificati. Sunt foarte cautati si tineri care vor sa munceasca cu jumatate de norma, pe diverse joburi , tineri care ar trebui sa accepte aceste posturi care ii vor face sa isi descopere vocatia in timp si sa castige experienta de viata.

Foarte cautati sunt muncitorii necalificati, fiind preferati totusi conform unui studiu, de catre firmele locale din Romania, insa cei profesionisti sunt greu de gasit. Este adevarat ca numai o parte din companiile din Romania folosesc astfel de forta de munca.

Ce pot face fara facultate? Probabil multi isi pun aceasta intrebare. Sunt oameni care nu vor sa mai piarda inca 4 ani pe bancile unei facultati sau oameni care nu isi permit sa faca o facultate. Chiar si in acest caz poti face multe, fara sa ai o facultate, fara sa ai o calificare. Este ideal sa gasiti un domeniu in care sa va placa sa munciti si apoi sa deveniti bun in ceea ce faceti. Trebuie sa stii sa iti administrezi si timpul bine, sa te indrepti catre locuri de munca unde se castiga bine si unde odata ce ai invatat sa iti faci treaba, poti sa mergi chiar singur la client acasa, fara sa ai propria firma sau sa lucrezi intr-o firma. Mecanicii, faiantarii, agentii de vanzari, depanatorii de calculatoare, castiga foarte bine .

Trist dar adevarat: foarte multe cadre didactice desi nu au calificare, predau in scolile din Romania. Este singura tara din Uniunea Europeana unde predau profesori necalificati, din lipsa de alternative.

Date oficiale indica faptul ca in zonele de la sate exista foarte multe cadre didactice fara pregatire, rata abandonului scolar este foarte mare, nivelul este foarte scazut si astfel nici profesorii calificati nu doresc sa ocupe un loc de munca. Asa ca profesorii buni migreaza in zone bune. Profesorii calificati se tem ca lipsa elevilor sa nu comaseze scolile si sa isi piarda locul de munca, iar daca acest lucru este in pericol, ei parasesc unitatile de invatamant si atunci posturile devin disponibile pentru muncitorii necalificati. Unii cred ca termenul de profesori necalificat este asociat cu notele mici la examenele de titularizare. Nimic mai neadevarat! De fapt se refera la profesorii care predau o materie pentru care nu au urmat o specializare si nu au nici modulul psiho-pedagogic.

Astfel de exemple se pot da si pentru mai multe domenii. Este trist ce se intampla, atunci cand vorbim despre educatie, insa in alte domenii cei mai multi asa isi capata experienta in Romania, ca si muncitori necalificati. Ei castiga de cele mai multe ori mai bine, au o paleta mai larga de a alege domeniul de activitate si isi pot gasi vocatia, mai apoi putand sa si urmeze scoli care sa le ateste experienta in anumite domenii in care au activat.

Gasiti mai multe locuri de munca in Romania pentru necalificati pe https://www.jobslist.ro/Locuri de munca Romania necalificati