Listarea pe Bursă a companiilor, o alternativă la creditul bancar

Antreprenorii craioveni au aflat cum îşi pot finanţa afacerile fără să apeleze neapărat la credite bancare. Firmele se pot lista la Bursa de Valori Bucureşti doar dacă au un proiect clar de dezvoltare a afacerii. Poveştile de succes spuse la seminarul de la Craiova au avut drept scop crearea unei perspective optimiste în mediul de business.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Bursa de Valori București (BVB) au organizat, joi, 19 septembrie, la Hotel Ramada Plaza, din Craiova, seminarul național „Investește pentru viitor!“, eveniment dedicat mediului de afaceri din județul Dolj și județele limitrofe.

În prezenţa unor antreprenori craioveni şi a unor reprezentanţi de start-up-uri, reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti au prezentat avantajele finanţării şi capitalizării unei afaceri prin intermediul BVB. Listarea pe Bursă a unei firme a fost catalogată drept o oportunitate de a obţine capital pentru afacere, ca o alternativă la împrumuturile clasice pe care le obţin firmele din sectorul bancar.

Avantajele listării la Bursă

Mediul de business din Bănie a aflat chiar de la preşedintele BVB, Adrian Tănase, prezent la conferinţa din Craiova, care sunt avantajele pentru o companie să fie listată la Bursă.

Printre altele, Adrian Tănase a precizat că una dintre temerile cele mai mari ale mediului de afaceri în legătură cu listarea la Bursă nu se adevereşte: preluarea companiei listate de către alţi acţionari. O parte a mediului antreprenorial se teme că, dacă îşi listează companiile pe BVB, atunci noii acţionari ar putea să preia controlul companiei listate.

Preşedintele Bursei a menţionat că noii acţionari „sunt interesaţi de câştigul din dividende şi de creşterea preţului acţiunilor pe piaţă. Nu vine nimeni să vă preia compania, pentru că nu are timp şi nu are capacitatea să facă aşa ceva. Deci, faptul că veţi avea o companie deschisă şi că vă expuneţi preluărilor este doar un mit“.

Ideea unui astfel de seminar a aparţinut Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. La seminar a fost prezent şi Sorin Naș, secretar de stat în Ministerul amintit. „În urma unui protocol de colaborare cu Bursa de Valori București, am iniţiat programul «Investeşte pentru viitor!» prin care ne-am propus să prezentăm antreprenorilor autohtoni soluţiile alternative de finanţare a afacerilor prin intermediul pieţei de capital din România“, a declarat Sorin Naș.

Firmele care se listează trebuie să aibă potenţial

Cei prezenţi au lăsat să se înţeleagă că se pot lista pe Bursă firmele care au un proiect de dezvoltare, care dovedesc că sunt viabile şi demonstrează că au potenţial să crească pe piaţă. Doar în astfel de situaţii pot fi determinaţi investitori de pe Bursă să le cumpere acţiunile sau obligaţiunile.

Încă un aspect de care trebuie să ţină seama cei care vor să se listeze este acela că pe Bursă informaţia este transparentă. Astfel că toţi acţionarii şi potenţialii acţionari sunt informaţi corect despre evoluţia societăţii listate.

Companii „Made in România“, mediatizate de BVB

Reprezentanţii Bursei au lansat o provocare pentru mediul de afaceri din Craiova, din Dolj şi din alte judeţe ale Olteniei. Proiectul „Made in România“ presupune ca din 600 de companii private din ţară, să fie selectate 50. Din acestea, în final, să fie alese 15, care să fie premiate de Bursă. Poveştile de succes ale celor 15 ar urma să fie prezentate într-o carte, pe care BVB o va publica.

Companiile finaliste vor fi selectate de un fel de juriu specializat. Va fi format format din antreprenori de succes, „business angels“, persoane din conducerea Bursei. Firmele interesate se pot înscrie din luna ianuarie a anului viitor pe site-ul www.bvbleague.ro. Pe site, firmele din Oltenia îşi pot contura o scurtă descriere: cine sunt, ce produc sau ce servicii prestează.

Ileana Botez, şefa Departamentului Listări din cadrul BVB a precizat că proiectul „Made in România“ este unul important. Acesta „îşi propune promovarea afacerilor mici din România care nu au un buget de marketing pentru a se promova“, promovare care s-ar face prin intermediul Bursei.

O primă ediţie a unei astfel de selecţii a avut loc la BVB, reprezentanţii Bursei argumentând că au fost selectate, în general, firme ale căror produse sau servicii au fost pe placul „juriului“ care a făcut selecţia. Deci nu cifra de afaceri a contat foarte mult, ci ceea ce face acea firmă pe piaţă.

Investiţii pe BVB, poveşti reale de succes

Antreprenori consacraţi care au avut curajul de a îşi lista companiile pe piaţa secundară a Bursei (AERO) şi-au prezentat poveştile de succes în faţa auditoriului.

Mihai Logofătu, director general al Bittnet – prima companie de IT listată la bursă (în aprilie 2015) – a povestit cum s-a dezvoltat firma sa de când s-a listat pe piaţa AERO. În cei peste patru ani de când s-a listat a avut cinci emisiuni de obligaţiuni, care au totalizat 33 de milioane de lei. Practic, în loc să se împrumute la bănci, compania s-a împrumutat pe Bursă.

„Este mai important să spunem ce ne dorim să facem ca antreprenori. Să înţelegem un pic direcţia în care mergem şi să privim piaţa de capital, deci Bursa, ca pe un partener, ca pe un sprijin. Există reguli, regulamente, ca peste tot. Dar nu acolo trebuie să petrecem cea mai mare parte a timpului. Ci, mai degrabă, să vedem în ce direcţie ne îndreptăm cu societatea pe care am fondat-o şi dacă Bursa ne poate fi un partener. În cazul nostru, Bursa a fost un partener. Am crescut foarte mult în aceşti patru ani. Aveam o capitalizare de aproape opt milioane de lei la momentul listării. Anul acesta am trecut de 200 de milioane“, a povestit Mihai Logofătu.

Şi alţii au reuşit, după ce s-au listat la Bursă

Cosmin Mălureanu, director general al Ascendia – primul dezvoltator de software educațional listat la bursă -, a povestit cum a evoluat în business.

„Am început ca orice companie de IT prestând servicii pentru alţii. Am făcut treaba aceasta foarte mulţi ani. Până la un punct când am luat decizia să trecem la produs, într-un context în care beneficiam de forţă de muncă calificată. În viziunea noastră, o dezvoltare sustenabilă este cea de produs. Am început după ce ne-am listat, în 2016.

Noi ne-am gândit să facem foarte multe servicii, ca să strângem bani pentru investiţii. Şi, dacă putem, să strângem bani şi de la investitori, asfel încât să putem să utilizăm banii proprii şi banii de la investitori, pentru a face produsele proprii. Lucru pe care l-am şi făcut.

La momentul listării ne-am asumat că vom creşte modelul de business. Este mult mai grea zona de produs. Atât producţia, cât şi vânzarea este mult mai grea decât să vinzi servicii“, a spus Cosmin Mălureanu.

Care sunt paşii unei listări pe Bursă

Există tot felul de proceduri ce trebuie îndeplinite de către o firmă care vrea să se listeze pe Bursă. Directorul general al firmei de brokeraj Estinvest, Lucian Isac, a explicat paşii ce trebuie urmaţi de o firmă care vrea să ajungă pe BVB. El a menţionat că documentaţia de listare se transmite la BVB.

După aceea, urmează ca Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să îşi dea acceptul pentru listare. După care întreaga documentaţie ajunge la BVB, unde încep discuţii aplicate, într-o comisie formată la Bursă. Apoi comisia îşi dă un aviz consultativ. După care urmează listarea. Lucian Isac a precizat că listarea prin intermediar scuteşte compania de partea de hârţogărie. Partea aceasta birocratică nu este pe placul antreprenorilor.

Bursa a oferit detalii şi investitorilor locali

Un eveniment similar a fost organizat de ministerul amintit şi BVB şi joi seară, la Craiova. A fost dedicat persoanelor fizice care doresc să devină investitori pe Bursă, respectiv să cumpere şi/sau să vândă acţiuni.

Evenimentul organizat la Craiova face parte dintr-o serie de nouă seminarii dedicate mediului de afaceri şi organizate în nouă orașe din țară. Acestea sunt: Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Târgu Mureș și Timișoara.