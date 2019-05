Start-up-uri și investitori din IT, la aceeași masă

București a fost gazda unui eveniment unic, South East Europe Tech Tour, care a pus față în față 40 de investitori internaționali, activi în Europa de Sud-Est, 40 de investitori locali și experți regionali cu 30 startup-uri tech din regiune.

Aceștia au fost selectați din peste 150 de companii înscrise în competiție. Dintre cele 30 de startup-uri, 3 sunt companii românești: Jobful, Smart Dreamers și SymphoPay.

South East Europe Tech Tour este prezidat de Alexander (Sasha) Galitsky co-fondator și managing partner al companiei Almaz Capital. Galitsky este un inovator, antreprenor și investitor renumit pentru faptul că pune în contact companiile din Europa Centrală și de Est cu investitori din piața globală.

„Turul există de 20 de ani și a fost fondat de un elvețian, care a pornit de la ideea că Europa este fragmentată, iar ca investitor suedez nu știi dacă și cum să investești într-o companie elvețiană sau franceză. Astfel, a fost creat un comitet de selecție care să aleagă cele mai bune 20 de companii din regiune, sau mai multe regiuni, iar apoi să invite o serie de 60 de investitori care să cunoască aceste companii. Evenimentul este susținut de sponsori, astfel încât companiile nu trebuie să plătească vreo taxă de participare”, spune Alexander Galitsky despre conceptul evenimentul.

Cum a ajuns Tech Tour în Europa de Est

„În momentul în care am terminat cariera antreprenorială, am participat la un astfel de tur și am considerat că trebuie organizat și în Rusia. Sunt pasionat de Estul Europei și am fost de acord să fiu președintele turului în această parte de continent. Astfel, am organizat South Tech European Tour anul trecut, în Varșovia și Sofia, iar în acest an la București și Sofia. Acest tur este organizat de echipa noastră de la Venture Capitals, dar astfel de tururi au loc în mai multe țări europene”, sintetizează Alexander Galitsky începuturile Tech Tour în această parte a continentului.

„Evenimentul este mai degrabă o primă întâlnire între companii și investitori. De aici începe un proces în care investitorii urmăresc companiile care îi interesează. Îmi amintesc primul Russian Tech Tour, iar nimeni nu voia să investească în companii precum Kaspersky sau Yandex, iar eu am decis că merită investiția”, adaugă co-fondatorul Almaz Capital

Cum poți participa la Tech Tour?

O companie care dorește să se înscrie în turul de anul viitor poate intra pe site-ul evenimentului și trimite aplicația, iar dacă trec de procesul de evaluare al comisiei de selecție (anul acesta a fost format din reprezentanții a 20 de companii), vor ajunge printre cei mai buni dintre cei mai buni.

Anual se înscriu în jur de 200 companii din care sunt alese pentru tur între 24 și 30 de start-upuri.

Tech Tour în cifre

În ultimii șapte ani și jumătate evenimentele Tech Tour au generat 14,3 miliarde de euro în afaceri pentru companiile prezente. Practic, fiecare strângere de mână valoarează un miliard de euro.

Companiile din Marea Britanie, Suedia și Germania au atras cele mai mari finanțări, cu o valoare totală de 3,6 miliarde euro.

Cele mai valoroase companii prezente la Tech Tour au fost iZettle (2,1 miliarde euro), Klarna (300 milioane euro), Soundcloud (200 milioane euro) și FinanceFox (200 milioane euro).