LIM 2019: A treia ediție, în România

LIM | Less is More, platforma europeană de dezvoltare a filmelor cu buget limitat, organizată prin susținerea Creative Europe – Programul MEDIA al Uniunii Europene, a ajuns la cea de-a treia ediție.

19 cineaști din 16 țări din întreaga lume, alături de 4 development angels din 4 țări europenesunt angrenați într-un nou proces de lucru, care își propune să se concentreze pe impulsionarea creativității, descoperirea și dezvoltarea de noi povești în zona proiectelor cinematografice cu buget limitat.

Anul acesta, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scenariști români, Răzvan Rădulescu, s-a alăturat echipei de traineri a platformei. De-a lungul carierei sale, Răzvan Rădulescu a colaborat cu regizori precum Cristi Puiu (Marfa și Banii, Moartea domnului Lăzărescu), Lucian Pintilie (Niki Ardelean, colonel în rezervă), Constantin Popescu (Principii de viață), Călin Peter Netzer (Poziția copilului) sau Radu Muntean (Hârtia va fi albastră, Boogie, Marți după Crăciun, Un etaj mai jos, Alice T.). A debutât în regia de film, alături de Melissa De Raaf, cu lung metrajul Felicia, înainte de toate, film cu care a obținut Premiul de Debut, Premiul pentru Cel mai bun scenariu și Premiul pentru Interpretare (actrița Ozana Oancea) în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFF 2010. În perioada 2015 – 2018, Răzvan Rădulescu a colaborat cu Torino Film Lab, fiind unul dintre tutorii principali ai TFL/ScriptLab.

Pe lângă prezența scenaristului Răzvan Rădulescu în echipa LIM 2019, doi tineri cineaști români se numără printre participanții ediției cu numărul 3 a LIM. Scenarista și regizoarea Andreea Borțun și scenaristul și regizorul Tudor Botezatu au fost selecționați dintr-un total de 350 de aplicații. De-a lungul training-ului cei doi își vor dezvolta proiectele de debut în lung metraj: Malul vânăt (Andreea Borțun) și Paza Minții (Tudor Botezatu).

LIM 2019 a avut startul în Polonia, în luna martie, primul workshop din cele trei ale platformei având loc în Regiunea Malpolska, în perioada 5 – 10 martie. La fel ca și în cele două ediții precedente ale Less is More, România va fi gazda celui de-al doilea wokshop, Franța fiind cea de-a treia și ultima țară în care grupul de participanți și traineri va poposi în toamnă, pentru desfășurarea celui de-al treilea workshop.

În perioada 7 – 13 iunie, LIM Workshop 2 le dă întâlnire celor 23 de participanți în Stațiunea Turistică Muntele Băișorii, locul care a găzduit și primele ediții LIM în România. Întâlnirile de lucru din cadrul workshop-ului se vor desfășura într-o locație cu un aer aparte, ruptă de lume și de tumultul orașelor sau satelor României – Hotelul Alpin Băișoara. Astfel, echipa și participanții LIM se vor adânci în lucrul teoretic și practic al celui de-al doilea atelier al training-ului de scenaristică oferit de experții LIM și vor continua să foreze în structurile narative ale proiectelor de film cu buget limitat. Participanții vor putea să aprofundeze feedback-ul oferit de tutorii LIM – Răzvan Rădulescu (România), Pierre Hodgson (Marea Britanie), Matthieu Taponier (Franța) și Séverine Cornamusaz (Elveția).

Scopul celui de-al doilea atelier LIM este de a găsi structura de bază a scenariilor aflate în lucru și de a folosi în scopuri creative limitările financiare ale filmului.

Cel de-al doilea workshop LIM debutează cu un eveniment special organizat la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). În data de 8 iunie, participanții vor avea ocazia să își prezinte proiectele în fața producătorilor și profesioniștilor din cinema prezenți la Cluj, în cadrul programului dedicat industriei de film la TIFF. Unul dintre scopurile LIM este acela de a genera crearea unei rețele europene formată din profesioniști ce lucrează în limitările unor filme cu bugete mici și, prin urmare, acela de a genera co-producții, noi modalități de finanțare și distribuție. Este pentru al treilea an consecutiv când proiectele LIM sunt prezentate profesioniștilor prezenți la TIFF.