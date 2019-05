Liderii europeni, artizanii viitorului Europei la summitul de la Sibiu

La 9 mai 2019, liderii UE se vor întâlni la Sibiu, după cum a sugerat președintele Juncker în discursul său din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agendă strategică a UE pentru perioada 2019-2024, transmite site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Aceștia vor discuta despre provocările și prioritățile UE în perspectiva următorilor ani. Agenda actuală a fost convenită în iunie 2014 de Consiliul European și a fost transpusă în cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker.

„În momentul preluării mandatului, spuneam că este ultima noastră șansă de a le arăta europenilor că Uniunea acționează pentru ei. În ultimii cinci ani am lucrat necontenit pentru a onora promisiunile pe care le-am făcut. În unele domenii, cred că am depășit așteptările, însă în altele, este posibil ca acestea să nu fi fost atinse. Am convingerea însă că am acționat întotdeauna în domeniile în care miza a fost cea mai importantă. Acum UE trebuie să privească înainte, să învețe din experiența trecutului și să valorifice reușitele. Trebuie să dăm dovadă de și mai multă ambiție și să ne axăm și mai mult decât până acum pe ceea ce contează.”, a declarat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.

Printre rezultatele solide care au urmat eforturilor depuse în ultimii ani pe fondul unui mediu de securitate volatil, caracterizat de o serie de evenimente neprevăzute, s-au axat pe aspectele care contează cel mai mult pentru europeni: revigorarea pieței locurilor de muncă, relansarea creșterii economice și a investițiilor, consolidarea echității sociale, gestionarea migrației, reducerea amenințărilor la adresa securității, deblocarea potențialului tranziției digitale și energetice, consolidarea rolului UE pe scena internațională și sporirea transparenței și a legitimității democratice.

Până în vara anului 2018, Comisia Juncker prezentase toate propunerile legislative pe care se angajase să le prezinte la începutul mandatului său. În total, Comisia a formulat 471 de noi propuneri legislative și a preluat alte 44 de propuneri care fuseseră prezentate în cursul mandatelor anterioare ale Comisiei. Dintre acestea, 348 de propuneri au fost adoptate sau aprobate de Parlamentul European și de Consiliu în cursul actualului mandat.

Cele cinci dimensiuni principale, prezentate de Comisia Europeană sub forma unor recomandări pentru perioada 2019-2024 sunt:

o Europă care protejează, deoarece, în contextul mondial actual, pacea înseamnă putere;

o Europă competitivă care investește în tehnologiile viitorului și sprijină cele mai importante atuuri ale noastre: piața unică, industria noastră și moneda noastră comună;

o Europă echitabilă care susține principiile fundamentale ale egalității, statului de drept și justiției sociale în lumea modernă;

o Europă durabilă care își asumă o poziție de lider în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și combaterea schimbărilor climatice;

și nu în ultimul rând, o Europă influentă care urmărește să susțină și să adapteze la provocările prezentului sistemul bazat pe norme, care ne-a fost util atât de mult timp.

Președintele Juncker va reprezenta Comisia Europeană la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern ai UE-27 care va avea loc la Sibiu, în data de 9 mai 2019. Înaintea summitului, va participa, alături de președintele României, Klaus Iohannis, la un dialog cu cetățenii care se va desfășura la ora 18:00 CET, în data de 8 mai 2019, informează ec.europa.eu, Reprezentanța Permanentă a Comisiei Europene în România.

Cele cinci dimensiuni vor servi ca direcții principale de acțiune în formularea noii orientări politice a Uniunii Europene înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. În felul acesta, liderii UE-27 vor dezvolta baza planului care va transforma viitorul comun al Uniunii Europene.