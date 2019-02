Kovesi nu renunţă la candidatura pentru Parchetul UE: ,,Voi explica că sunt nevinovată”

Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, va fi audiată vineri la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită, abuz în serviciu și mărturie mincinoasă.

Audierea fostei șefe a DNA vine în aceeași zi în care aceasta ar trebui să susțină interviul pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European al Uniunii Europene. Instituția ar urma să înceapă să funcționeze de anul viitor.

,,S-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în calitate de suspect pentru infracţiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenţă faptul că iniţial am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni şi la cererea de amânare am depus biletul de avion din care rezultă că în data de vineri urma să plec din ţară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezultă că eu voi fi plecată din ţară pentru această audiere am primit această citaţie”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.

Deși în citație nu sunt descrise faptele pentru care este suspectă, Kovesi este de părere că este vorba de dosarul deschis în decembrie 2018, după o sesizare a fostului deputat PSD Sebastian Ghiță. Acest lucru fiind confirmat și de procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, Adina Florea.

„Este un dosar deschis ca urmare a sesizării lui Sebastian Ghiță din decembrie 2018. E o anchetă în desfășurare, nu am cum să comentez. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să vă spun decât că este o anchetă în curs de desfășurare, unde se vor respecta toate drepturile și libertățile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor cercetate și în primul și în primul rând se va respecta legea”, a declarat, joi dimineață, Adina Florea, la intrarea în Parchetul General’’, citată de ziare.com.

Trebuie spus faptul că Adina Florea este procurorul de caz în dosarul alcătuit în urma sesizării făcute de Sebastian Ghiță.

,,Începerea urmăririi penale este o șicană’’

Potrivit fostei șefe a DNA, secţia de investigare din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ a dispus acum începerea urmăririi penale pe numele său pentru a bloca candidatura la Pachetul UE, ,,nicidecum pentru a afla adevărul’’. De asemenea, ea a dat asigurări că va merge la Bruxelles și își va dovedi nevinovăția.

“Am prima șansă în această procedură. Sigur că începerea urmăririi penale s-a făcut pentru a mă bloca în această procedură și nicidecum pentru a afla adevărul. Acest dosar a fost deschis și în 2017, s-au făcut și audieri în cursul anului trecut și atunci sigur că mă întreb, că în momentul în care eu fac o cerere și spun că voi pleca din țară, după câteva ore mă trezesc cu Poliția și trebuie să mă prezint exact în ziua plecării.

Eu voi merge la Bruxelles, audierea este în 26, astăzi mi s-a confirmat și oficial acest lucru. Voi merge, voi explica că sunt nevinovată, voi explica faptul că începerea urmăririi penale este o șicană.

Îmi voi continua drumul în această procedură. Nu voi înceta. Așa cum am spus și când mi-am încheiat mandatul la DNA, corupția poate fi învinsă. În cele șase luni am făcut o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu care am trecut de filtru. Guvernul trebuie să vină și să-mi propună o înțelegere amiabilă, altfel va fi judecat pe fond. Iar al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în acest concurs”, a mai spus Laura Kovesi la Europa FM.

Reacția Comisiei Europene

La scurt timp după ce fostul procuror-șef al DNA a anunțat că este audiată în calitate de suspect, Comisia Europeană a reacționat și a transmis printr-un purtător de cuvânt că ,,este crucial ca toți candidații, selectați de un comitet independent, să fie tratați correct în acest proces’’.

”Comisia Europeană urmărește îndeaproape ultimele evenimente în contextul procedurii de selecție. E crucial ca toți candidații, selectați de un comitet independent, să fie tratați corect în acest proces”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de g4media.ro.

Totodată, el a afirmat că justiția din România trebuie să rămână independentă și profesionistă.

,,În ce privește independența justiției în România, am arătat clar în repetate rânduri că e de importanță crucială existența unei justiții independente și profesioniste”, a mai spus acesta.

Elmar Brok, europarlamentar german: ,,Cer autorităților române să abandoneze mentalitatea stalinistă și să reanalizeze situația din perspectiva statului de drept”

O altă reacție a venit din partea europarlamentarului german Elmar Brok. Oficialul german a acuzat guvernul român că ,,încalcă principiile statului de drept’’ în încercarea de a o sabota pe Laura Codruța Kovesi să ajungă procuror-șef al Parchetului European.

,,Există multe metode prin care poți încerca să oprești ascensiunea unui candidat pe care nu-l simpatizezi din considerente politice. Ceea ce se întâmplă acum este în mod evident un truc politic, însă unul care încalcă domnia legii într-un stat de drept.



Felul în care a fost făcut, exact înainte ca dumneaei să vină la Bruxelles, pentru a fi audiată, dovedește clar că este vorba despre o acțiune politică, nu despre un demers judiciar credibil.

Acțiunea judiciară este folosită drept alibi pentru un comportament politic extrem de negativ. Este complet neacceptabil din punctul de vedere al Uniunii Europene ca Justiția să fie folosită pentru motivații politice. Vom analiza la nivelul Parlamentului European acest caz, dar pentru mulți europarlamentari este deja clar că guvernul român încalcă principiile statului de drept, similar cu ceea ce s-a întâmplat în Ungaria și Polonia’’, a declarat Elmar Brok, pentru Ziare.com.