Kovesi cere ,,stoparea îngenuncherii procurorilor”﻿

Fostul procuror general al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri, că plângerea pe care a depus-o la CEDO reprezintă ”o chestiune de principiu”, precizând că nu a cerut niciun fel de despăgubiri materiale.

,,Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am făcut-o nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim de o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO să constate că mi-au fost încălcate, în această procedură de revocare, anumite drepturi fundamentale: dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv. Practic, ce s-a întâmplat? Într-o procedură în care eu nu eram parte şi, vă reamintesc, Curtea Constituţională a avut spre judecare un potenţial conflict, pe de o parte între Guvernul României şi preşedintele României, între ministrul Justiţiei şi preşedinte pe de altă parte, eu nu am fost citată, nu am avut dreptul să îmi fac apărare, nu am avut posibilitatea să intervin în proces. Mi s-a aplicat o procedură a revocării de către Curtea Constituţională, cu toate că, în Legea Curţii Constituţionale, această atribuţie de revocare sau de sancţionare a procurorilor cu funcţii de conducere nu este prevăzută. Deci, este o chestiune de principiu. Mai mult decât atât, a fost o decizie definitivă, ea nu poate fi atacată. Orice cetăţean al acestei ţări, care este supus unei proceduri prin care este sancţionat disciplinar sau este revocat din funcţie, are dreptul să conteste această măsură. Or, decizia CCR a fost definitivă fără drept de a fi contestată şi astfel am apreciat că mi s-a încălcat dreptul la un recurs efectiv. Este o chestiune de principiu”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la intrarea în sediul Parchetului General, citată de Agerpres.

De asemenea, Kovesi a subliniat că nu cere despăgubiri, ci doreşte ,,stoparea îngenuncherii procurorilor’’.

,,Nu am solicitat niciun fel de despăgubiri, ci doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicării unei astfel de proceduri abuzive şi altor procurori cu funcţii de conducere, pentru că această decizie poate fi invocată ca precedent pentru revocarea oricărui procuror care deţine o funcţie de conducere în Ministerul Public.

Aşa cum am declarat şi la finalul mandatului meu de procuror-şef, când am declarat că acest atac urmăreşte îngenuncherea statului român, prin aceste atacuri şi prin aceste modalităţi se încearcă stoparea activităţii procurorilor, se încearcă stoparea independenţei procurorilor, se încearcă înlăturarea din funcţie a procurorilor care doresc să continue lupta anticorupţie şi care doresc să investigheze cauze. Sunt lucruri pe care le-am mai spus şi anterior. (…) Prin această acţiune nu doresc repunerea pe funcţie. De fapt, nici nu este posibil acest lucru. Demersul este unul care vizează o chestiune de principiu, nu vizează situaţia mea, reinstalarea pe funcţie sau obţinerea unor despăgubiri”, a mai spus fosta şefă a DNA.

Reamintim că Laura Codruţa Kovesi a făcut, în luna decembrie 2018, o plângere către CEDO, în care susţine că i-au fost încălcate mai multe drepturi atunci când a fost revocată din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.