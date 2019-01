Ultima mişcare a Olguţei Vasilescu. Klaus Iohannis, lovit din plin﻿

După ce preşedintele Klaus Iohannis a respins pentru a treia oară propunerile pentru ministerele Dezvoltării şi Transporturilor pe motiv că documentaţia depusă la dosar este incompletă, Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că vineri va merge la notar împreună cu Mircea Drăghici pentru a rezolva problema cazierului judiciar. De asemenea, fostul primar al Craiovei l-a acuzat pe şeful statului că ,,face mişto” de acele instituţii.

,,Am înţeles că îmi cere (n.r. – preşedintele Iohannis) dovada că nu sunt incompatibilă. (…) De fiecare dată s-au făcut aceste verificări. Se fac de agenţiile de specialitate, de ANI. Eu am transmis CV-ul din care reieşea faptul că nu am nicio incompatibilitate, sub semnătură, nu aşa cum spune preşedintele. Mâine o să-i facem şi prin notar, dacă aşa se cere. Şi eu, şi Mircea Drăghici suntem programaţi mâine la 9.00 la notar (…), în condiţiile în care legea spune că dacă ai totuşi o incompatibilitate ai un termen de 15 zile ca să ieşi din starea de incompatibilitate, adică să te retragi din funcţia care ar fi incompatibilă. Bineînţeles că nici legea asta nu mai contează la preşedintele Klaus Iohannis, dumnealui vrea să nu fim incompatibili de acum. Nu fac mişto! Domnul preşedinte Klaus Iohannis face mişto, şi nu de noi, ca persoane, până la urmă, ci de două ministere care la ora actuală nu au miniştri. Din păcate, suntem într-o situaţie foarte problematică pentru România, după preluarea preşedinţiei (n.r. – Consiliului UE).

I s-a transmis (n.r. – preşedintelui) copie după cartea mea de identitate, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, este unic în istoria postdecembristă să ceri la numirea unui ministru să-ţi prezinte documente justificative. (…) Să nu uităm că eu am fost în trei guverne şi de trei ori am avut decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. (…) Nu ştiu de ce plătim atâtea servicii pe care le are în subordine domnul preşedinte, care bănuiesc că ar fi aflat… Eu i-am transmis cartea de identitate. (…) Sunt cetăţean român, cu domiciliul în România, în Craiova. De asemenea, am scos şi certificatul de cazier judiciar, pe care l-am transmis Guvernului încă de acum o săptămână. Nu s-a pus la dosarul care s-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis, dar s-a certificat prin semnătura doamnei prim-ministru că acesta există. Se pare că nu o crede pe doamna prim-ministru că există”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la România TV, citează Agerpres.

Documentatie incompleta

Președintele Klaus Iohannis i-a trimis joi prim-ministrului Viorica Dăncilă o nouă scrisoare prin intermediul căreia o anunţă pe aceasta că respinge pentru a treia oară propunerile pentru Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Transporturilor. Iohannis susţine că CV-ul Liei Olguţa Vasilescu şi cel al lui Mircea Drăghici, propunerile PSD pentru aceste funcţii, nu erau actualizate şi arată că documentaţia depusă este incompletă, potrivit B1 TV.

,,Constatând că documentația care însoțește propunerea (respectiv copia cărții de identitate și curriculum vitae actualizat) este incompletă, astfel încât nu se poate verifica îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de art. 105 din Constituție și de art. 2 din Legea nr. 90/2001 pentru numirea în funcția de membru al Guvernului,

Vă aduc la cunoștință că, în continuare, propunerile de numire în funcția de membru al Guvernului nu fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de legalitate, astfel încât să li se poată da curs”, se arată în scrisoarea trimisă de Administraţia Prezidenţială.