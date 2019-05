Kelemen Hunor a votat pentru o voce mai puternică a maghiarilor din Transilvania în UE

Am votat pentru o Uniune Europeană puternică în care Transilvania se dezvoltă și unde minoritățile autohtone sunt protejate – a subliniat, duminică, președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul Uniunii și-a exprimat votul pentru Parlamentul European și pentru referendum în localitatea Cârța, din județul Harghita, transmite Uniunea Democrată Maghiară din România.

Președintele UDMR are încredere că, după votul de astăzi, maghiarii din Transilvania vor putea fi o voce în Europa și nu doar că își vor face auzită vocea, dar vor avea posibilitatea să influențeze reformele Uniunii. ”Am votat în favoarea dezvoltării și consolidării economice în următorii ani, a securității pentru popoarele Europei și pentru ca în domeniile/aspectele decise de UE comunitatea maghiară să primească răspunsuri liniștitoare la problemele cu care se confruntă”, a subliniat președintele UDMR.

Președintele executiv al UDMR a votat pentru o reprezentare puternică a comunității maghiare în PE și împotriva naționalismului antieuropean.

„Am votat astăzi pentru o reprezentare puternică a comunității maghiare în Europa. Am votat pentru Europa puternică, care protejează drepturile tuturor minorităților naționale autohtone de pe continent” – a declarat duminică, 26 mai, președintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, după ce și-a exprimat votul la alegerile pentru Parlamentul European. „Am votat împotriva naționalismului, împotriva partidelor care nu au nici un proiect pentru Europa, a căror scop este să scoată maghiarii din Parlamentul European” – a adăugat președintele executiv al Uniunii, prima formațiune politică din România care a militat pentru aderarea României la UE și la alianța nord-atlantică.

Declarația liderul deputaților UDMR, Korodi Attila

„În calitate de lider de grup parlamentar știu cât de mult contează o reprezentare puternică în administrația publică locală, un grup parlamentar bine pregătit și o reprezentare corespunzătoare la Bruxelles. (…) Cu o reprezentare puternică, gândind și acționând împreună, colaborând cu alți reprezentanți ai comunităților maghiare din țările Bazinului Carpatic, există șanse reale să reprezentăm și să apărăm la nivel European interesele comunității noastre și a tuturor minorităților naționale de pe continentul European.

Și, în același timp, avem posibilitatea să protejăm oportunitățile pe care ni le oferă Uniunea Europeană acum, și datorită cărora dezvoltarea economică a Ținutului Secuiesc și Transilvaniei s-au consolidat semnificativ”

Declarația candidatului UDMR, Vincze Loránt, președinte FUEN

„Am votat pentru a reprezentare puternică a comunității maghiare în Parlamentul European, pentru o Europă car își apără cetățenii, care respectă valorile creștine, am votat pentru o Europă care respectă și apără drepturile minorităților naționale. Am votat pentru o Europă care permite dezvoltarea Transilvaniei și a comunității maghiare în continuare. Am votat și pentru noi oportunități pentru România și pentru oprirea dublului standard aplicat României și țărilor din regiune. Și am votat împotriva forțelor politice care doresc ca comunitatea maghiară să nu aibă o voce puternică, și să nu aibă reprezentare la Bruxelles”