Kaspersky va sustine traininguri de securitate cibernetica pentru cosmonauti

Kaspersky anunta noul sau parteneriat cu Centrul Gagarin de Cercetare si Testare si Instruire a Cosmonautilor – Star City, unde cosmonautii din intreaga lume se pregatesc sa mearga in spatiu. In cadrul acestei colaborari, compania va organiza un training special pentru cosmonauti, precum si pentru specialistii IT din centru, cu scopul de a-i pregati in legatura cu peisajul actual al securitatii cibernetice.

Dezvoltarea si explorarea spatiului sunt impulsionate de tehnologia avansata si este important ca acest domeniu sa fie protejat. Astazi, daca un atac cibernetic in viata de zi cu zi poate fi costisitor si avea consecinte extreme, efectul unor amenintari similare ar putea fi mai grav in industria spatiala.

Astfel, vor fi organizate traininguri in domeniul securitatii informatice, in cadrul caruia experti de top din echipa sa globala de cercetare si analiza (GReAT) le prezinta cosmonautilor actuali si viitori, precum si profesionistilor din domeniu, elemente de baza ale securitatii informatice. In cadrul acestui training, participantii invata despre o gama larga de subiecte, inclusiv diferitele tipuri de atacuri cibernetice existente in industria spatiala, ce vizeaza infractorii cibernetici, precum si diverse metode de atac.

Centrul Gagarin de Cercetare si Testare si Instruire a Cosmonautilor, o entitate Roscosmos, situata in Star City, Rusia, este o institutie de formare la nivel mondial, care colaboreaza cu agentii spatiale din diferite tari, cum ar fi NASA (SUA), CSA (Canada), ESA (Europa), JAXA (Japonia) si altele. In acest centru cosmonautii isi incheie pregatirea si isi sustin cele mai importante examene finale pre-zbor, inainte de a ajunge in spatiul international.

Centrul Gagarin a sprijinit explorarea spatiala cu echipaj de aproape 60 de ani. A fost in fruntea primului zbor spatial uman din lume si a contribuit la alte realizari de atunci – cum ar fi primul zbor cu o femeie cosmonaut, primul spacewalk si zboruri periodice la bordul statiilor spatiale. Centrul organizeaza selectia, instruirea si examinarea medicala a cosmonautilor, cu o infrastructura unica, alcatuita din diverse simulatoare.

Aceste simulatoare includ centrifuga, considerata una dintre cele mai dificile probe care testeaza reactiile cosmonautului si toleranta la acceleratie crescuta – peste nivelurile experimentate in zona de gravitatie a Pamantului.