Jurnalist Gazeta de Sud, lovit și agresat verbal de oamenii lui Liviu Dragnea

Jurnalistul Gazetei de Sud, Bogdan Grosereanu, a fost agresat, astazi, fizic si verbal de doua personaje care il asteptau pe Liviu Dragnea sa participe la asa-zisa inaugurare a drumului expres Craiova – Pitesti.

Asa cum se intampla in mai toate locurile pe unde se plimba prin tara, Liviu Dragnea a fost huiduit de un grup de cateva persoane, iar jurnalistii prezenti la fata locului, printre care si Bogdan Grosereanu, au filmat ceea ce se intampla. Nemultumiti si infierbantati doi indivizi din cohorta lui Liviu Dragnea l-au bruscat pe jurnalistul GdS in timp ce-si facea meseria, iar unul dintre ei l-a lovit cu cotul in stomac si i-a spus marlaneste “Mars de aici!”. Pe unul dintre cei doi l-am recunoscut. Este vorba despre șeful secției de drumuri județene din Gorj, Ion Tudor. Pe celalalt, cel care a lovit cu cotul, imbracat in camasa rosie cu carouri, poate il recunoasteti dumneavoastra.

Seamana cu primarul unei comune din Dolj, dar, pentru ca ne place sa fim exacti, nu ne pronuntam inca. “I-am spus că sunt jurnalist și că îmi fac meseria. Mi-a băgat cotul in stomac și mi-a spus să plec acasă”, a explicat jurnalistul Bogdan Groșereanu incidentul cu individul imbracat in camasa.

Șeful secției de drumuri din Gorj, Ion Tudor, a recunoscut ca a existat un incident, dar sustine ca totul a fost civilizat: “A fost o manifestare în cadrul unui șantier. Cinci persoane au scandat. Eu am intervenit civilizat. Cei cinci se manifestau vulgar în incinta unui șantier. Când am pus mâna pe jurnalistul de la Gazeta de Sud a fost pentru că au existat câteva replici neprincipiale. Am intervenit în mod civilizat”, a spus el.