Înfrântă la votul privind acordul Brexit, Theresa May se confruntă cu o moțiune de cenzură

Theresa May se confruntă astă-seară cu o moțiune de cenzură depusă în Camera Comunelor de liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn. Surse informate parlamentare spun că moțiunea respectivă are puține șanse de a fi adoptată.

Votul moțiunii va avea loc azi, la ora 19.00 GMT

Surse apropiate premierului britanic spun cu certitudine că moțiunea de cenzură depusă de liderul laburist Corbyn nu va fi adoptată. Partidul conservator al dnei May și aliatul său, micul partid ultra-conservator nord-irlandez DUP, nu au de gând să accepte instalarea laburiștilor la conducerea țării. Încă de marți seară, liderii DUP și deputații acestui partid au anunțat că o vor susține totuși pe Theresa May. Presa de miercuri dimineață, comentând noua încercare la care este supusă dna May, relevă deruta în care se află guvernul britanic în acest moment. «O umilire completă» titrează «The Telegraph», «O înfrângere istorică» titrează «The Guardian». În Statele Unite, «The Washington Post» este de părere că Regatul Unit «se îndreaptă spre dezastru». În opinia editorialistului publicației «Times», Matthew Parris, «este timpul ca parlamentarii cu experiență să ia în propriile lor mâini dosarul Brexit, întrucât nu există nicio conducere, nici în sânul guvernului și nici în opoziție care să fie capabilă să ajute la ieșirea din această situație periculoasă».

Riscul adoptării moțiunii de cenzură

Dacă moțiunea trece, ar urma formarea unui nou executiv care apoi trebuie să obțină încrederea parlamentului într-un termen de 14 zile. Fără un guvern format în acest termen, se impune organizarea de noi alegeri legislative. În cazul în care dna May se salvează, moțiunea fiind respinsă, domnia sa va avea termen până luni pentru a prezenta un «plan B». Are în față mai multe opțiuni: să revină la noi negocieri cu Bruxellesul sau să ceară amânarea datei plecării Regatului Unit din UE. De asemenea, există posibilitatea unui divorț fără acord, soluție de care se tem teribil cercurile economice britanice. Convinsă că trebuie să «supraviețuiască» acestor complicate încercări, se pare că a ales o cale de ieșire din încurcături: are în vedere discuții cu deputați din toate partidele politice «într-un spirit constructiv», pentru a găsi, împreună, o cale de urmat. Există și posibilitatea ca dna May să revină la Bruxelles pentru a încerca obținerea unor noi concesii. Greu de crezut, după comunicatul dat marți seară, în urma votului din Camera Comunelor, de către Juncker în care cerea Regatului Unit «să-și clarifice intențiile cât mai repede posibil». «Niciodată riscul unui «no deal» nu a fost atât de mare», declara la rândul său negociatorul șef european Michel Barnier, care anunță chiar intensificarea pregătirilor în fața «unei astfel de eventualități». Irlanda a anunțat deja intensificarea pregătirilor pentru un Brexit fără acord și a cerut Londrei să facă propuneri pentru ieșirea din acest impas. În cercurile economice britanice, consternarea este și mai puternică. «Este nevoie imediat de un plan pentru protejarea economiei britanice», a insistat Carolyn Faibairn, directoarea generală a principalei organizații patronale britanice CBI.