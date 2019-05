Industria hotelieră, investiții de peste 200 milioane de euro în următorii 2 ani

Reducerea TVA din industria hotelieră, a impozitului specific și a creșterilor din ultimii 4 ani ale pieței, au condus la o transformare efervescentă a pieței hoteliere, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, FIHR. Astfel, in urmatorii 2 ani vor fi deschise in tara mai mult de 25 de hoteluri, care vor necesita investitii de aproape 200 mil. EUR, precizează rhn.ro.

Președintele FIHR a precizat ca unii dintre hotelieri isi renoveaza si upgradeaza unitatile de cazare, iar altii deschid unele noi, cele mai multe dintre ele in parteneriat cu lanturi internationale. Astfel, din datele hotelierilor, in urmatorii 2 ani urmeaza sa se deschida in Romania peste 25 de hoteluri de business care vor cumula mai mult de 3.000 de camere, majoritatea de 4 si 3 stele. Investitia totala se va apropia de 200 mil. EUR.

Dintre acestea, mai mult de zece vor fi in Bucuresti si sase in Timisoara, iar celelalte in restul tarii, in orase precum Cluj si Sibiu.