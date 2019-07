Începe războiul comercial Statele Unite-Franța? Deranjat de taxa «Gafa» decisă în Franța, Trump amenință cu represalii

După un vot în Senatul francez privind instituirea unei taxe pe cifra de afaceri a giganților IT – vizând înainte de toate firme americane – Donald Trump a anunțat că are în vedere măsuri de retorsiune împotriva Franței, vinurile situându-se prioritar între produsele de proveniență franceză importate în Statele Unite.

Taxa «Gafa» nu este agreată de Casa Albă. Vinerea trecută, Donald Trump a atacat dur Franța, după ce în parlamentul acesteia a fost votată instituirea unui impozit pe cifra de afaceri (nu a profitului) întreprinderilor IT, și a promis măsuri de retorsiune. «Franța», spune Donald Trump într-un mesaj difuzat pe Twitter, «a decis să impună o taxă superbelor noastre firme IT. Vom răspunde rapid la această ”prostie” a lui Macron cu măsuri de retorsiune substanțiale»… «Eu am spus întotdeauna că vinul american este mai bun decât cel franțuzesc», lăsând astfel să se înțeleagă că acest produs este vizat primordial de creșterea taxelor vamale la unele produse importate din Franța. Larry Kudlow, principalul consilier economic al președintelui Trump, a declarat, și el, la postul de televiziune CHBC că este în studiu un răspuns la măsura Franței de impozitare a giganților IT americani.

Ministrul francez Bruno Le Maire cere să nu se confunde comerțul cu taxele digitale

Franța a dat un răspuns imediat și categoric declarațiilor și amenințărilor lui Trump. Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a ținut să precizeze că Franța «pune în aplicare deciziile sale naționale… Impozitarea universală a activităților digitale este o provocare ce ne privește pe noi toți și vrem să se ajungă la un acord general pe acest subiect în cadrul apropiatelor reuniuni ale G7 și OECD». Sâmbătă, Bruno Le Maire a venit cu un element în plus la poziția Franței, cerându-i lui Donald Trump să nu amestece tarifele vamale cu taxa digitală. «Să nu amestecăm aceste două subiecte, nu are nimic una cu alta», a continuat Bruno Le Maire, reamintind că vinul francez este taxat în Statele Unite la fel ca vinul american în Europa.

Sunt afectate circa 20 de întreprinderi

Taxa «Gafa», acronim ce desemnează giganții IT Google, Amazon, Facebook și Apple, are drept țintă întreprinderile IT ce obțin venituri anuale la nivel mondial de peste 750 milioane euro, din care 25 milioane în Franța. Această taxă trebuie să se ridice la 3% din cifra de afaceri obţinută din publicitatea on-line, din utilizarea datelor personale și din vânzările realizate în pieţe. Sunt afectate circa 20 de întreprinderi, în marea lor majoritate franceze. În ajunul ultimului vot din 11 iulie în parlamentul francez, administrația Trump a anunțat deja deschiderea unei anchete privitoare la acest proiect de lege. Biroul Reprezentantului american pentru Comerț a declarat că dorește să evalueze efectele acestei legislații și să stabilească dacă este discriminatorie, dacă penalizează comerțul american. Căci, pentru Statele Unite, miza în acest subiect este imensă, având în vedere că Franța ar putea fi urmată și de alte state. Principiul taxării membrilor Gafa a făcut totuși obiectul unui acord între miniștrii de Finanțe ai țărilor G20 reuniți în iunie în Japonia. Iar Regatul Unit a anunțat deja instituirea unei taxe de 2% asupra serviciilor digitale începând din aprilie 2020, în cazul în care până atunci nu se ajunge la un acord internațional privind acest subiect.