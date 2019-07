Începe ediţia de vară a EUROPAfest – Sinaia, 18 – 30 iulie

Invitați speciali – Remus Azoiței | Marea Britanie și Freddy Kafka | Germania

După succesul înregistrat de ediția cu nr. 26 a EUROPAfest – jazz, blues, pop și clasic, organizată în luna mai la București și Sibiu, jmEvents și Jeunesses & Dinu Lipatti realizează ediția de vară a festivalului la Sinaia, în perioada 18 – 30 iulie. EUROPAfest Summer Edition organizat în parteneriat cu Primăria Sinaia, Muzeul Peleș și Hotelul Mara, a devenit deja o tradiție mult așteptată atât de localnici, cât și de turiști. În agenda sa se regăsesc concerte de muzică clasica, jazz, dar și Summer Music Academy Sinaia – Dinu Lipatti, potrivit unui comunicat jmEvents.

Festivalul are o durată de 2 săptămâni și prezintă artiști din zece țări: Marea Britanie, SUA, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Turcia, Brazilia, Bulgaria și România.

În cadrul festivalului un loc aparte îl ocupă Summer Music Academy Sinaia – Dinu Lipatti, program de studii muzicale avansate și performanță. Între profesorii invitați în cadrul academiei se numără Remus Azoiței / UK, produs de renume al școlii românești de vioară, unul dintre cei mai apreciați artiști ai timpurilor noastre, activând în prezent în elita muzicii londoneze, profesor la Royal Academy of Music în Londra. Din 2019, s-a alăturat echipei de profesori Freddy Kafka, un nume cu rezonanță în aria educației muzicale și a managementului artistic din Germania. Acesta conduce una dintre cele mai apreciate școli de muzică private, cu sediul in Stuttgart, pentru pian, keyboard, chitară, flaut, oboi, clarinet, saxofon și fagot. Pe lângă cursurile de instrument Freddy Kafka le va oferi îndrumare si mentorship tinerilor participanți. Summer Music Academy Sinaia – Dinu Lipatti este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Agenda festivalului:

18 iulie | 19:00 | Opening Academy Concert – Sala King’s Valley, Hotel Mara

25 iulie | 19:00 | Classic in the Park – Best of Classic – Casino Sinaia, Parcul “Dimitrie Ghica”

27 iulie | 19:00 | Summer Magic Dream – Sala King’s Valley, Hotel Mara

28 iulie | 16:00 | Gala EUROPAfest Summer Edition – Castelul Peleș

29 iulie | 19:00 | Before Sunset – Jeunesses in concert – Sala King’s Valley, Hotel Mara

18 – 30 iulie | Summer Music Academy Sinaia – Dinu Lipatti

Accesul la concerte se face pe bază de invitații, dar se acordă și intrare liberă în limita locurilor disponibile.

Luigi Gageos, directorul festivalului, declara: “Cu acest festival ne-am dorit să ieșim din sălile de concerte și să aducem muzica clasică și jazz în mijlocul publicului. Suntem bucuroși să vedem că am creat o tradiție în Sinaia, că oamenii își planifică vacanța sau petrecerea timpului liber în funcție de data festivalului. De asemenea, Academia a devenit un punct de referință pentru tinerii muzicieni care își doresc să lucreze cu profesori de la cele mai prestigioase facultăți de muzică din Europa și SUA”.

În 2005 EUROPAfest a fost primul eveniment din România căruia Casa Regală i-a acordat Înaltul Patronaj, iar din 2015 EUROPAfest a primit titulatura de festival EFFE | Europe for Festivals, Festivals for Europe – Europe’s finest festivals, program lansat de Comisia Europeană și Parlamentul European prin European Festivals Association.

Informatii suplimentare: 0740.75.95.66 | office@jmEvents.ro | www.jmEvents.ro .