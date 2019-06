În vizită de stat la Londra, Donald Trump promite Marii Britanii un acord comercial «fenomenal» după Brexit

După «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai îndulcit declarațiile acide făcute înaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la întâlnirea cu Theresa May, încă premier, i-a adus omagii pentru «talentul de negociatoare» a acordului Brexit. Comentatorii presei britanice nu au luat în serios aceste declarații «de fațadă» ale lui Trump, nedorind să o vexeze înainte ca vineri să părăsească într-un mod jenant funcția de prim-ministru.

Surse informate citate de corespondentul la Londra al RFI relatează că la întrevederea preşedintelui Trump cu Theresa May au fost evocate legăturile strânse existente între cele două țări ale lor. S-a aflat, de asemenea, că doamna May nu a pierdut prilejul pentru a evidenția totuși diferențele de opinii privind Iranul sau în privința luptei contra efectelor schimbărilor de climă. Dar, spun sursele, subiectul principal abordat de doamna May a fost cel referitor la perspectiva încheierii unui acord de liber schimb între Londra și Washington după plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană. «În fiecare dimineață», se spune că a declarat doamna May la întâlnirea respectivă, «un milion de americani se trezesc pentru a merge să lucreze în întreprinderi britanice din Statele Unite și un milion de britanici fac același lucru pentru întreprinderile americane din Regatul Unit. Schimburile noastre comerciale au ajuns la 190 miliarde de lire sterline și suntem principalul investitor unul pentru altul, în valoare de 1000 miliarde de dolari». «Dle președinte», a adăugat Theresa May, «încă la prima noastră întâlnire ne-am înțeles să încheiem un acord de liber-schimb ambițios după ieșirea Regatului Unit din UE. În urma discuțiilor noastre pozitive, știu că rămânem angajați să facem acest lucru». Răspunsul lui Donald Trump a fost promisiunea de a se ajunge la un acord «fenomenal».

Donald Trump vrea să negocieze «totul»

În răspunsul său, Donald Trump a mers până la a pretinde ca «toate domeniile să fie puse pe masa negocierilor», inclusiv Serviciul de sănătate publică (NHS). Această afirmație categorică a pus-o pe Theresa May în încurcătură, obligând-o să reamintească faptul că, așa cum se întâmplă la toate negocierile, părțile își vor apăra pozițiile. Unii dintre candidații la postul de premier după plecarea doamnei May au intervenit imediat cu precizarea că NHS nu este de vânzare.

Trump consideră «fake news» informațiile despre protestele împotriva vizitei sale în Marea Britanie

La întâlnirea cu Theresa May, Donald Trump a negat existența vreunei adunări de mare amploare împotriva vizitei sale la Londra, susținând că, în realitate, este vorba de «fake news». Ceea ce, spun surse din presa londoneză, nu va împiedica media britanică să difuzeze imagini cu zeci de mii de manifestanți purtând un balon Baby Trump pe străzile Londrei. De reținut faptul că Donald Trump a refuzat să-l întâlnească pe liderul laburist Jeremy Corby, dar s-a întreținut telefonic circa 20 de minute cu conservatorul Boris Johnson și l-a primit pe Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, situat primul câștigător al alegerilor europene din Marea Britanie, ajuns astfel din nou în Parlamentul European. Președintele american nu a pierdut niciun prilej pentru a-și reafirma susținerea față de divorțul Regatului Unit de Uniunea Europeană, despre care a spus că sunt toate condițiile ca el să intervină într-un viitor apropiat.