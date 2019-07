Hexagonul, pe poziție de luptă cu canicula. 62 de departamente în alertă portocalie

Cald, foarte cald! Un val de căldură traversează începând de duminică și luni Franța și 62 departamente, practic mai bine de jumătate de țară se află în situație de alertă portocalie. Circulația automobilelor la Paris, Lyon și alte mari orașe ale Franței este restricționată, pusă în regim de «alternativă», pentru a limita poluarea ajunsă la cote maxime. Măsuri excepționale pentru venirea în ajutorul persoanelor vulnerabile la Paris, Toulouse. De asemenea, au fost deblocate ajutoare pentru zonele agricole afectate deja grav de seceta. Căile ferate sunt sub atentă supraveghere.

În total, 73 departamente se află sub restricții la consumul de apă. Météo-France semnalează că numeroase regiuni cunosc un deficit pluviometric sever de circa un an. Organismele specializate în prognoze prevăd, încă de la începutul verii, «o secetă remarcabilă» în special în nordul țării. O serie de alte orașe înregistrează un început de vară extrem de sec, între cele mai afectate figurând Tours, Melun, Romorantin, Orléans, Rouen și Nantes. Pentru a veni în ajutorul agricultorilor loviți de secetă, guvernul a decis plata anticipată a unei părți din ajutoarele europene, respectiv un avans de un miliard de euro. Pentru marți, temperaturile minime au fost semnalate la 20-25 grade C, în timp ce maximele vor ajunge la 37-41 grade C. În câteva zone se va ajunge la 42-43 grade C. Pentru joi, la Paris este anunțată o temperatură-record de plus 41 grade C.

Consum-record de electricitate

Acest nou episod meteorologic va stimula consumul de energie electrică în Franța de-a lungul întregii săptămâni. Un consum record este așteptat joi la ora 13.00 (locală) când va atinge 59.000 megawați, cu 8% mai mult decât în perioadele cu temperaturi normale în acest sezon. Cu fiecare grad Celsius în plus consumul de electricitate crește cu 500 megawaţi, echivalentul consumului unui oraș ca Bordeaux. EDF a anunțat încă de luni că, din cauza caniculei, au fost oprite cele două reactoare nucleare ale centralei de la Golfech (departamentul Tarn-et-Garonne). Redemarajul lor este prevăzut abia la 30 iulie, în cel mai bun caz.