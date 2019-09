Habitat for Humanity caută 150 voluntari care să construiască 10 locuinţe

Habitat for Humanity România recrutează 150 de voluntari care să construiască 10 locuinţe, în 5 zile, pentru 10 familii extrem de vulnerabile. Acţiunea are loc în cadrul evenimentului de construire accelerată şi voluntariat BIG BUILD 2019, aflat la cea de-a 11-a ediţie, care se va desfăşura în perioada 7 – 11 octombrie, în comuna Vaideeni din judeţul Vâlcea.

Paşii de înscriere sunt simpli: fiecare voluntar îşi va crea un profil de fundraiser pentru a strânge donaţia minima recomandată de 500 lei. Orice sumă de bani colectată în plus va ajuta la clădirea unui viitor mai bun pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Din aceasta, Habitat for Humanity România va acoperi o parte din costurile materialelor de construcţii şi echipamentul de protecţie pentru fiecare voluntar.

Aşadar, voluntarii sunt aşteptaţi în perioada evenimentului şi pot opta pentru 2, 3 sau 5 zile, timp în care vor lucra alături de familiile beneficiare. Având în vedere dimensiunea socială a evenimentului, voluntarii nu au nevoie de experienţă în construcţii, ei fiind îndrumaţi permanent de o echipă de constructori profesionişti.

Pentru aceste familii, proiectul Big Build 2019 este o şansă unică, majoritatea dintre ei trăind în containere, iar restul în bordeie improvizate din cauza inundaţiilor care le-au distrus casele în urmă cu 5 ani. Un container nu poate ţine loc de o casă decentă. Aici, în aceste cutii metalice sau bordeie în care iarna este frig şi vara este cald, familiile greu încercate gătesc şi dorm, iar copiii îşi fac lecţiile şi se joacă. Cele 10 familii nu beneficiază în prezent de apă, căldură sau toaletă, iar „utilităţile” se rezumă la o sursă improvizată de curent electric.

La ediţia din acest an BIG BUILD, peste 240 de voluntari români şi străini se vor alătura misiunii organizaţiei şi vor munci împreună cu familiile beneficiare la ridicarea celor 10 locuinţe. La final, cele 10 familii se vor muta în case noi şi vor începe, în sfârşit, să ducă o viaţă normală.

„Misiunea Habitat for Humanity continuă. Anul acesta, mergem la Vaideeni, în Vâlcea, pentru a întinde o mană de ajutor oamenilor care au rămas fără case în urma inundaţiilor din 2014 şi a celor care locuiesc în condiţii de extremă sărăcie. În secolul 21, în această comunitate am descoperit că există familii care locuiesc de cinci ani în containere, alături de copiii lor! De aceea, ne-am propus ca la BIG BUILD 2019 să construim 10 case în doar cinci zile, pentru 10 familii extrem de vulnerabile, care acum trăiesc în condiţii dureros de grele. Cu ajutorul partenerilor noştri, dar şi cu sprijinul celor peste 240 de voluntari români şi internaţionali, ne vom atinge obiectivul. Ca în fiecare an, suntem recunoscători tuturor partenerilor şi donatorilor noştri, care împart aceleaşi valori cu noi şi fără de care acest proiect ambiţios nu ar fi posibil”, a declarat Roberto Pătrăşcoiu, director naţional Habitat for Humanity România.