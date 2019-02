Gheorghe Lăpădat este nou director general al FNGCIMM

Gheorghe Lapadat a preluat functia de Director General al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).



Acesta are o experienta de peste 30 ani in sistemul financiar – bancar romanesc, ocupand de-a lungul timpului diferite pozitii cheie de coordonare si conducere; domeniile sale de expertiza sunt legate de activitatile de creditare, garantare, consultanta, contabilitate si audit financiar.



In ultimii 14 ani, Gheorghe Lapadat a ocupat functia de Director General al Fondului Local de Garantare Craiova – Filiala FNGCIMM IFN SA.



Din martie 2018 a ocupat functia de Director General Adjunct al FNGCIMM Bucuresti.



„Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii implineste anul acesta 18 ani, varsta dinamismului, a entuziasmului in atingerea obiectivelor strategice. Am incredere in intreaga echipa de profesionisti de la FNGCIMM, si am convingerea ca va contribui activ la consolidarea pozitiei institutiei pe piata financiar-bancara, ca partener pe termen lung al finantatorilor, ca sprijin al mediului antreprenorial, al autoritatilor publice locale si al fermierilor din intreaga tara. Vom continua extinderea si modernizarea activitatii, acordand o atentie deosebita dialogului direct cu potentialii beneficiari din intreaga tara; vom continua implementarea proiectelor de digitalizare in cadrul institutiei, urmand astfel tendintele actuale la nivel national si international. Avem un mesaj de incurajare pentru tinerii nostri beneficiari, pentru a investi in propria dezvoltare sau pentru a-si antrena si materializa abilitatile antreprenoriale, iar pentru beneficiarii ajunsi la varsta maturitatii in afaceri vom continua sa ne concentram pe diversificarea si adaptarea produselor de garantare pentru a raspunde pe deplin cerintelor de dezvoltare pe criterii de sustenabilitate.» a declarat Gheorghe Lapadat, Director General al FNGCIMM.