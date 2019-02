Gelu Diaconu, fostul sef al ANAF: ,,Ce face PSD acum cu Laura Codruța Kovesi este o mizerie”

Gelu Diaconu, fostul sef al ANAF, a scris vineri intr-o postare pe Facebook ca, desi viata si cariera au fost ,,distruse’’ de institutia condusa de Laura Codruta Kovesi, ceea ce se intampla acum cu aceasta este ,,un abuz si un fals’’.



Potrivit lui Diaconu, fostul procuror-sef al DNA are ,,un merit esential la scara istoriei’’ pentru ca ,,a bagat frica in oasele ciorditorilor din banul public’’.

,,Asaltul corbilor hapsani asupra justitiei ranite!

Ca cetean ale carui viata si cariera au fost distruse de DNA condusa de dna Kovesi (doar un naiv sau un taliban orb poate crede ca dna Kovesi nu stia continutul dosarului sefului Fiscului), pot sa va spun cu mana pe inima ca ce face PSD acum cu Laura Codruta Kovesi este o mizerie. Un abuz de putere si un fals.

Desi dna Kovesi are sustinerea unei parti mari a populatiei si poate nu va afla cum e sa traiesti cu eticheta de penal lipita de tine, nu ea este subiectul aici. Ci statul de drept si justitia. Principiile si valorile. Separatia puterilor in stat si libertatile individuale.

Stiti bine ca am denuntat abuzurile DNA si nu pot fi considerat un fanatic din garda pretoriana a dnei Kovesi. Insa, dupa ce am trecut prin ce am trecut, nu pot sa nu vad cum toti baronii spagangii care au franat zeci de ani modernizarea Romaniei, toate scursurile servile din presa, transfugii din Costa Rica sau Monte-Carlo, condamnatii sau cei in curs de condamnare savureaza clipa daramarii Statuii si injura vartos de dimineata pana seara.

O adunatura de venali, de oameni fara constiinta, de ciorditori din banul public, de slugi dragniste, de rasfatati ai favorurilor dobandite pe seama electoratului prostit arunca cu pietre intr-o femeie care are un merit esential la scara istoriei: a bagat frica in oasele ciorditorilor din banul public. Si astazi va garantez ca se fura mult mai putin din banul public decat ca acum 6-7 ani!

Victimele abuzurilor pot sa isi redobandeasca onoarea furata de procurorii abuzivi in justitie. O justitie obligatoriu independenta!

Infractorii din PSD isi simt sfarsitul aproape si se zbat ca niste animale ranite si incoltite de propria prada care a avut curajul sa lupte. Prada asta se numeste Romania. Ei vor disparea, Romania isi va continua drumul. Sa avem rabdare si sa ramanem in alerta inca putin!

Daca gasca lui Dragnea va pune mana si pe justitie, intunericul se va asterne peste tot iar tinerilor nu le va ramane decat plecarea in masa din tara’’, a scris fostul sef al Fiscului pe Facebook.