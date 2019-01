Gabriela Firea critică dur Executivul: Mi se pare o aberație să vii să spui că Bucureștiul contribuie cu bani la buget, dar nu are voie să primească

Primarii de municipii din România acuză Guvernul de lipsă de transparenţă în construcţia bugetului pentru 2019. Mai mult, ei sunt nemulțumiți și deoarece cota din impozitul pe venit care va reveni bugetelor locale va fi scăzută.

Primarul General, Gabriela Firea, s-a arătat revoltată de faptul că Bucureștiul ar putea primi mai puțini bani, deși bucureștenii contribuie cu 25% din Produsul Intern Brut al României. Edilul atrage atenția că, dacă Bucureștiul va primi mai puțini bani decât în 2018, vor fi afectate serviciile publice și investițiile.

Firea a mai susținut că Primăria Generală nu-și poate duce la îndeplinire toate atribuțiile cu un buget mai mic, așa că dacă tot Guvernul îi ia banii, atunci să-i ia și din atribuții. A precizat, totuși, că nu-și dorește acest lucru, ci speră la luarea unor decizii cu înțelepciune, rațiune și cu gândul la cetățeni, nu la aplicarea de pedepse politice.

”Impozitul pe venit, din cât contribuie Bucureștiul, noi am primti doar anul trecut 55%, deși noi am solicitat 60%. Orice diminuare sub ce s-a alocat anul trecut va însemna să fie afectate serviciile publice și investițiile. Dacă se taie buget de la Primăria Capitalei, în ideea că sunt bani – sunt bani, dar sunt și probleme -, ar trebui Guvernul să preia și atribuțiile Primăriei Capitalei: ministerul Transporturilor să preia Societatea de Transport București să plătească investițiile și subvenția, Ministerul Energiei să preia RADET și să plătească subvenția și toate investițiile, Ministerul Sănătății să preia ASSMB, cele 20 de spitale să le finanțeze și așa mai departe, pentru că nu poți să susții o Primărie Generală, să aibă atribuții, dar să nu aibă buget corespunzător. Câtă vreme, subliniez, bucureștenii contribuie la produsul intern brut național cu 25%. măcar atât să i se întoarcă un 55%. Mi se pare o aberație pur și simplu să vii să spui că un municipiu atât de mare precum Bucureștiul contribuie, dar nu are voie să primească. Repet, dacă se ia bani, să se taie și din atribuții, să ni le ia Guvernul pe toate! Eu sper, totuși, să nu se ajungă aici, să fie multă înțelepciune, rațiune și să se ia decizii cu gândul la cetățeni, nu să fie pedepse politice”, a declarat Primarul General, Gabriela Firea.