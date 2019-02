Gabriela Firea, atac la Liviu Dragnea: Primăriei Capitalei i s-a tăiat 25% din buget

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat, luni seară, un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea în contextul bugetului pe 2019 în care administraţiile locale pierd sume importante din bani din încasările din impozitul pe venit.

Aceasta a reiterat invitaţia unei dezbateri televizate cu Dragnea pe buget şi l-a acuzat pe liderul PSD că fuge de o discuţie pe cifre cu ea şi alege să lanseze atacuri personale prin intermediul altor membri de partid cât şi din exteriorul PSD.

„Azi dimineaţă i-am lansat domnului Dragnea invitaţia de a discuta cu cifrele şi dovezile, în orice studio de emisiune, problematica Bucureştiului pentru că domnia sa prin reprezentaţi a afirmat după CEx că ceea ce spun eu nu are corespondent în realitate şi că sunt nişte mofturi. Dacă toate serviciile publice şi toate investiţiile din Capitală sunt nişte mofturi atunci vreau împreună să dezbatem la orice televiziune oricât de prietenoasă cu domnia sa şi cu orice moderator oricât de amabil pentru domnia sa şi ostil mie, eu vin cu dovezilor, domnia sa nu are cu să vină pentru că eu mi-am făcut calculele la primărie din proiectul de buget care este pe site, nu sunt invenţii ale mele şi nu sunt declaraţii politice. Iar faptul că domnia sa se ascunde, (…) consider că fuge de mine, se ascunde de mie, ştie că am dreptate. Primăriei Capitalei i s-a tăiat 25% din buget comparativ cu anul trecut, mă refer la încasările din impozitul pe venit. Asta înseamnă circa 180 de milioane de euro”, a declarat Gabriela Firea, în direct pentru B1TV.

Primarul General a condamnat explicația privind mutarea banilor de la Primăria Generală la primăriile de sector, arătând că bucureștenii pierd prin faptul că banii mergeau la investiții publice ceea ce primăriile de sector nu pot face.

„Nu poţi să spui că bucureştenii nu vor suferi că s-au tăiat 25% bani de la Capitală fiind că merg la sectoare pentru că nu poţi să spui că nu mai cumpărăm autobuze nici electrice nici tramvaie pentru că punem flori şi panseluţe şi facem spaţii verzi. Eu cred că orice persoană de bună credinţă înţelege că nu poţi pur şi simplu să tai de la investiţii publice şi să faci mai multe spaţii verzi şi băncuţe”, a arătat Gabriela Firea.

Aceasta a lansat un atac dur și la adresa primarului de la Sectorul 6, Gabriel Mutu, cel care a preluat interimar șefia PSD București, pentru că acum o atacă în detrimentul bucureștenilor, doar pentru că au primit promisiuni pentru carieră.

„Eu anvelopez blocurile pentru domnul Mutu, eu anvelopez blocurile pentru cetăţenii din Sectorul 6 care ştiu că întotdeauna m-am implicat şi nu găsesc meschin şi politică măruntă aşa cum văd că se practică la cel mai înalt nivel în care eu să îi pedepsesc pe cetăţeni şi să opresc toate investiţiile demarate în aceşti 2 ani de către PMB în primăriile de sector pentru că dragii mei colegi, unii dintre ei, găsesc acum o modalitate de a creşte în carieră şi li se promit ori funcţii ori alte lucruri, protecţie, în schimbul atacului la adresa mea”, a acuzat primarul general.

Gabriela Firea a mai precizat că Liviu Dragnea l-ar momi pe Gabriela Mutu cu promisiunea că în 2020 va fi candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, după ce anterior a aplicat aceeași strategie și cu primarul de la Sectorul 5, Daniel Florea.