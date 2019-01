Forumul economic de la Davos, fără Trump, Macron sau May

La Davos, în Alpii elveţieni, se aflăîn aceste zile circa 3.000 de mari patroni, şefi de statşi guvern, numeroase personalităţi ale societăţii civile, în cadrul celei de a 49-a ediţii a Forumului economic mondial (WEF). Un forum ce se desfăşoarăîntr-un climat de pesimism, marcat îndeosebi de revizuirea în scădere, de către FMI, a previziunilor privind creşterea economică, dar şi de multitudinea de avertismente referitoare la proliferarea riscurilor ce apasă economia mondială. O notă specială la aceastăediţie a WEF: Sunt absenţi Donald Trump, Emmanuel Macron şi, bineînţeles, mult preocupata Theresa May.

Donald Trump îşi anunţase încă din 17 decembrie sosirea la Davos, în fruntea unei delegaţii-şoc, cu misiunea primordială de a supune dezbaterii mai-marilor lumii economice problema creării locurilor de muncă. Asta era înaintea blocajului bugetar al administraţiei federale americane. În noul context, Trump şi-a anulat participarea la Forumul de la Davos, iar ulterior a anulat şi participarea echipei sale. Niciun oficial al celei mai puternice economii din lume nu este, deci, prezent la acest eveniment economic important ce are loc într-un context complicat, marcat de războiul comercial cu China departe încă de a a fi aplanat. Anul trecut, «steaua» necontestată a forumului de la Davos a fost Emmanuel Macron. Nici el nu a făcut deplasarea la actualul Forum, motivul «oficial» invocat fiind «programul supraîncărcat» . Sigur, în plină criză a «Vestelor galbene», imaginea ar fi fost dezastruoasă pentru un preşedinte acuzat că favorizează bogaţii. Altă mare absentă, Theresa May. O premieră, dacă avem în vedere prezenţele britanice constante la astfel de Forumuri, unde se spune că «britanicii se simt la Davos ca la ei acasă». Intervenţiile titularilor din Downing Street erau întotdeauna cele mai ascultate la Davos. Ori, acum, după mai bine de două luni de negocieri Brexit fără vreun rezultat, toţi cei prezenţi la Davos îşi pun întrebarea ce ar mai fi putut spune dna May. Corespondentul RFI la Davos citează opinia unor observatori prezenţi la Forum potrivit căreia absenţa celor trei personalităţi-cheie mai sus menţionate «reflectă marile incertitudini ce apasă economia mondială». Pe acest fond, iese in evidenţă – în mod neobişnuit la astfel de eveniment – mesajul dnei Gita Gopinath, noua economistă-şefă a FMI, adresat liderilor politici veniţi la Davos, în care le cere să răspundă cât mai rapid la nemulţumirea populară.

O prezenţă inedită la Davos: tânăra ecologistă suedeză Greta Thunberg

La Forumul economic mondial de la Davos figureaza ca participant şi adolescenta Greta Thunberg, o suedeză în vârstă de 16 ani, care a început o grevă şcolară, în fiecare vineri, în faţa parlamentului din Stockholm, pentru a obliga politicienii să acţioneze pentru protejarea planetei de efectele poluării şi ale încălzirii climei. O formă de protest solitară, dar care s-a răspândit rapid la nivelul altor instituţii. Tânăra Greta Thunberg a avertizat că va continua această grevă în fiecare vineri până când Suedia va respecta acordul climatic de la Paris. Reamintim că în luna august, când micuţa blondă a început să manifesteze singură, în faţa parlamentului suedez, purtând un panou cu un slogan în apărarea mediului înconjurător, puţină lume a luat-o în serios. Astăzi, mii de tineri din Europa până în Australia îi urmează exemplul. Toată lumea îşi aminteşte de discursul rostit de ea la summitul COP24, din Polonia, în apărarea planetei de efectele dramatice ale schimbărilor de climă. Greta, însoţită de tatăl ei, a pornit spre Davos, via Hamburg, cu trenul, într-un voiaj de peste 24 de ore, urmând acelaşi traseu şi la întoarcerea la Stockholm.