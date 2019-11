Fondurile de pensii private au facut plati de 95 mil. EUR

Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu + Pilonul III facultativ) au realizat, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie 2019, plati in valoare de 454,7 mil. RON (95,7 mil. EUR) catre un numar de 63.153 de participanti si mostenitori, potrivit statisticilor centralizate de APAPR.

Sumele sunt aproximativ egal impartite intre fondurile de pensii obligatorii si cele facultative (226 mil. RON la Pilonul II, 228 mil. RON la Pilonul III), in timp ce cazurile de plata sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, fata de 25.000 la Pilonul II). Situatia detaliata este disponibila pe site-ul www.apapr.ro, la sectiunea Utile -> Statistici.

Potrivit legislatiei, ca dispozitie tranzitorie pana la adoptarea unei legi de plata a pensiilor private sub forma de anuitati (viagere), participantii si/sau mostenitorii acestora pot primi platile din partea fondurilor de pensii fie ca suma unica, fie sub forma de rate egale pe o durata de cel mult 5 ani.

Conform Codului fiscal in vigoare, singura sarcina fiscala asupra veniturilor incasate in urma participarii la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depasesc o baza neimpozabila de 2.000 RON lunar. Tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzator pensiilor din sistemul public.

Fondurile de pensii fac plati in urmatoarele situatii:

1) Decesul participantului. In aceasta situatie, mostenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat si pot revendica activul acestuia.

La Pilonul II, mostenitorii care sunt la randul lor participanti la fondurile de pensii vor primi sumele cuvenite sub forma de virament in contul personal de pensie privata, iar cei care nu sunt participanti pot beneficia direct de bani.

APAPR a intreprins in ultimii ani o serie de demersuri pe langa Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), pentru o mai buna informare a mostenitorilor participantilor. Acestia ar urma sa fie informati de catre notari despre existenta acestor sume din Pilonul II pentru a fi introduse in certificatul de mostenitor si, deci, in masa succesorala, astfel incat eventualii mostenitori sa poate revendica cota-parte din activul cuvenit al participantului decedat.

La Pilonul III, mostenitorii primesc sumele cuvenite, la cerere si dupa completarea documentatiei specifice, independent de calitatea lor de participant la un fond de pensii facultative.

2) Invaliditate. In aceasta situatie, plata catre participantul (la Pilonul II sau III) ramas invalid se efectueaza strict in cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibila, care sa contina precizari cu privire la incapacitatea de munca a persoanei respective.

3) Pensionare. La Pilonul II, participantii care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta in conditiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat in contul de pensie privata. La Pilonul III, participantii care au implinit varsta de 60 de ani pot revendica activul personal acumulat in contul de pensie facultativa.

APAPR a derulat in ultimul an si jumatate o serie de campanii de informare la nivel national, pe TV si online, pentru a aduce participantii la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) in contact cu informatiile necesare privind calitatea lor de participanti.

In toata aceasta perioada, peste 520.000 de romani au accesat site-ul www.proprietardepensie.ro (care a depasit 1 milion de afisari), au aflat informatii despre pensiile private, despre calitatea lor de participant si despre sumele acumulate in conturile personale.