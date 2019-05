Firea: „Nu vreau să candidez!”

Gabriela Firea s-a arătat surprinsă de faptul că Liviu Dragnea a propus-o candidat PSD la prezidențiale. Primarul General a refuzat această propunere, ba chiar i-a reamintit șefului PSD că până de curând era chiar indezirabilă în conducerea partidului.

„Sunt surprinsa de declaratia Domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidentiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia-sa nici acum si nici cand eram in conducerea PSD.”

„Au fost boicotate proiecte ale Bucurestiului de catre unii membri ai guvernelor care s-au succedat si am fost si sunt blocata de PNL si USR in Consiliul General. Cum ar fi aratat azi scorul PSD daca erau indeplinite promisiunile din campaniile electorale atat in Capitala, cat si in intreaga tara?”, a adăugat Firea.