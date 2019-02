Firea, despre o candidatură la prezidențiale: Nu m-am gândit să-i părăsesc pe bucureșteni, dar îmi vine de multe ori să spun că m-aș duce, ca să-l înfrunt pe Dragnea

Primarul General, Gabriela Firea, a declarat că este prematur să discute despre o candidatură la alegerile prezidențiale, deoarece vrea să-și continue proiectele la primărie. Totuși, sunt momente în care se gândește să candideze pentru funcția de președinte al țării tocmai pentru a-l împiedica pe Liviu Dragnea să obțină o astfel de funcție.

„Nu am apucat sa ma gandesc, am fost si in spital, inca sunt sub tratament, nu mi-am revenit suficient, dar sunt nevoita sa lupt pentru bucuresteni si sa le spun adevarul. Nu m-am gandit sa ii parasesc pe bucuresteni, sa plec de la PMB, dar imi vine de multe ori sa spun ca m-as duce sa il contracandidez pe Liviu Dragnea oriunde s-ar duce sa candideze. Asta la suparare. Deocamdata vreau sa imi termin cu bine problemele de la Capitala. Cred ca este prematur”, a declarat Gabriela Firea la RTV, potrivit stiripesurse.ro.

Firea a mai precizat că nu exclude varianta unei candidaturi independente la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Dacă la anul la conducerea partidului va fi tot Liviu Dragnea si va avea alt candidat la Primăria Capitalei iar eu voi decide sa candidez, o pot face si independent”.

Sâmbătă, Gabriela Firea a adresat o scrisoare deschisă bucureștenilor, prin care le-a explicat modul în care va fi afectat traiul lor dacă proiectul de buget avansat de Guvern va rămâne așa.

”Cu toată responsabilitatea, vă aduc la cunoștință că, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finanțe, Capitalei României i se taie 180 milioane de euro, adică aproape 25% din buget!”, a susținut Primarul Capitalei.

În scrisoare, ea l-a acuzat pe Liviu Dragnea că nu-l interesează decât să-și atingă scopurile personale și că-și bate joc de cetățeni: ”Trag concluzia că Dl Dragnea, cel care conduce de facto Guvernul, îi urăște pe bucureșteni. Niciodată un om politic nu a fost atât de înverșunat la adresa bucureștenilor și, totodată, la adresa locuitorilor municipiilor din țară. Pentru că tuturor orașelor și chiar comunelor, Guvernul Dragnea cu o mână le-a dat, și cu două-trei le-a luat. (…) Dl. Dragnea va veni in curand sa ceara votul, prin reprezentanti, la alegerile europarlamentare. La fel va veni si sa ceara votul pentru a ajunge presedintele tarii. Un om politic care izoleaza tara, distruge partidul, ii sacrifica pe oameni, pentru ca sa-si atinga scopurile, ii invrajbeste pe colegi unii impotriva celorlalti, manipuleaza si distorsioneaza realitatea. Sunt convinsa ca, din ce in ce mai multi romani, il evalueaza la adevarata dimensiune distructiva si ii vor arata prin vot opinia lor”.