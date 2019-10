Filme care propun noi abordări în Competiția Internațională BIEFF 2019

Scurtmetrajele prezentate la Cannes ajung în premieră în România

Un punct de intersecție al inovației și al libertății creative, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF provoacă publicul, la cea de-a noua ediție, la un exercițiu complex de empatie și înțelegere. Provocatoare și intens dezbătute de juriile marilor festivaluri de film din întreaga lume, scurtmetrajele prezentate în premieră în România, între 6 și 10 noiembrie, propun noi abordări asupra limitelor impuse sau asumate, potrivit unui comunicat BIEFF.

Parteneriatul cu secțiunea paralelă Quinzaine des Réalisateurs (cunoscută internațional ca Directors’ Fortnight) a Festivalului de Film de la Cannes continuă și în acest an pentru singurul eveniment autohton dedicat inovației în cinema și arta vizuală. Prezentate în premieră în România, cinci filme care sfidează constrângerile ideologice sau tehnice reprezentative pentru cinematografia mondială vor împărți din nou același ecran, de data aceasta sub umbrela tematică a programului BIEFF Caught in the Frame.

Cadru din filmul THE MARVELOUS MISADVENTURES OF THE STONE LADY



Nominalizat în acest an la Premiul Academiei Europene de Film pentru Cel mai bun scurtmetraj, THE MARVELOUS MISADVENTURES OF THE STONE LADY reimaginează o poveste scrisă în 1845. Dacă în „Bradul” lui Hans Christian Andersen un pin naiv aspiră să devină un pom de Crăciun, în scurtmetrajul regizorului Gabriel Abrantes – prezență constantă în selecția BIEFF, o statuie care visează să-și depășească funcția ornamentală părăsește muzeul și pornește într-o aventură periculoasă pe străzile Parisului.

Peisajul urban este generator de revelații și noi perspective și în STAY AWAKE, BE READY, premiat cu Illy Award în secțiunea parteneră a Festivalului de la Cannes. Un tablou multicolor al umanității tras dintr-un singur cadru, filmul regizorului Pham Thien An urmărește o serie de evenimente petrecute pe o stradă aglomerată din Vietnam. Niciunul dintre personajele surprinse nu se află în centrul universului, dar fiecare dintre ele pare să creadă asta, de fapt.

Bazându-se pe abilitatea umană de a interpreta emoțiile și senzațiile unui personaj prin intermediul propriilor experiențe, artista japoneză Nao Yoshigai invită spectatorii să participe la un exercițiu de empatie extrem. În GRAND BOUQUET, elementele de coregrafie și animație și trăirile puternice ale protagonistei provoacă reacții fizice.

Imagine din filmul ”Je te tiens”



Intensitatea atinge cote maxime și în confruntarea mamă-fiică din JE TE TIENS. Singure în mașină, mergând spre nicăieri, cele două încearcă să rezolve lucrurile printr-un dialog profund tensionat. Muzica din film poartă semnătura lui Pedro Alcalde și a regizorului Sergio Caballero, directorul artistic al festivalului de muzică, creativitate și tehnologie Sónar Barcelona.

Competiția Internațională: Programul Healing Voices: Remembrance And Reenactment

Într-un cadru mai larg, una dintre abilitățile cinema-ului care continuă să fascineze și în zilele noastre este cea de atomizare. Fie că a trăit sau nu pe pielea lui evenimente și experiențe extraordinare care se derulează pe un ecran, spectatorul ajunge să înțeleagă orice tip de mesaj transmis în mediul cinematografic, grație mijloacelor de stimulare a empatiei. Inclus în Competiția Internațională, programul Healing Voices: Remembrance and Reenactment este un punct de intersecție a cinci scurtmetraje recente care și-au găsit metodele de prezentare și reprezentare chiar în nucleul mediului.

Șapte escorte masculine înfruntă camera de filmat în timp ce își ascultă propriile povești, spuse cu propriile voci în BLUE BOY, scurtmetrajul lui Manuel Abramovich, recent premiat cu Ursul de argint la Berlinală. Produs cu participare românească din partea editorului Cătălin Cristuțiu și a producătorului artistic Bogdan Georgescu, filmul a mai fost prezentat România anul acesta, la TIFF.

De la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a primit o Mențiune specială din partea juriului, vine și OMARSKA (r. Varun Sasindran), inspirat din tragediile din lagărul de concentrare din nordul Bosniei și Herțegovinei. Filmul construiește un memorial virtual, îmbinând materiale de arhivă, înregistrări video și declarații ale supraviețuitorilor Războiului Bosniac într-o animație 3D.

O compilație eclectică de material found footage, animație CGI și secvențe reconstituite, DEMONIC, cel mai recent scurtmetraj al Piei Borg, abordează memoria colectivă dintr-o altă perspectivă. Faimoasa poveste din spatele best-seller-ului scris de Lawrence Pazder și Michelle Smith, legată de criza americană optzecistă a abuzurilor sexuale din creșe, este prezentată prin diferite metode, formate și materiale în filmul care a avut premiera la Cannes, în secțiunea Semaine de la Critique.

Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF va avea loc între 6 și 10 noiembrie, la Cinema Muzeul Țăranului, Instituto Cervantes, Cinemateca Union, POINT și Cinema PRO.

Organizatori: Asociația Culturală Manekino, în parteneriat cu PRINTOR COM.