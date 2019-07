Festivalul Strada Armenească revine cu a șasea ediție

Cea de-a șasea ediție a Festivalului Strada Armenească are loc anul acesta între 2 și 4 august și aduce în inima Cartierului Armenesc din București o serie de evenimente pentru întreaga familie.

Expoziții și workshopuri, meșteșugari, tururi ghidate, delicii culinare, dansuri tradiționale și concerte de neuitat, toate vă așteaptă în cele trei zile de festival pe strada Armenească. Intrarea este liberă.

Festivalul debutează vineri, 2 august, cu o serie de concerte și spectacole de dans ce îmbină tradiția cu modernitatea.

În cele trei zile de festival pe scenă vor urca atât trupe și soliști cunoscuți publicului bucureștean, cum sunt The Motans (3 august), Moonlight Breakfast (4 august) și Valeria Stoica (3 august), cât și ansambluri și trupe din comunitățile armenești (Karin Folk Dance and Song Group, Miko & Crew, Ansamblul Vartavar, Ansamblul Hayakaghak), evreiești (Bucharest Klezmer Band, Trupa Haverim, Trupa Hora, Corul Hazamir), romă (Mahala Rai Band, Taraful Frații Cocoș), grecească (Ansamblul Kymata, Ansamblul Asteria, Antonia Cojocaru (The Greek Diamond), Acropolis Band) și, pentru al doilea an consecutiv, italiană (soprana Irina Moșu-Velciu și pianistul Roman Manoleanu).