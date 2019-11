Festivalul SoNoRo XIV DaDa ajunge la Cluj-Napoca în perioada 13-17 noiembrie 2019

Săptămâna aceasta, Festivalul SoNoRo DaDa va fi prezent la Cluj-Napoca, iar concertul de deschidere va avea loc miercuri, 13 noiembrie 2019, la Banca Națională a României – Sucursala Cluj. Timp de cinci zile, clujenii sunt invitați la șase concerte captivante, susținute de 11 muzicieni reputaţi.

Artiştii care vor încânta publicul clujean sunt violoniștii unguri Barnabás Kelemen și soția sa, Katalin Kókas, Tatiana Samouil, muziciana cu origini rusești și românești, clujeanul Francesco Ionașcu, violistul austriac Peter Langgartner și violistul și directorul executiv al Festivalului SoNoRo, Răzvan Popovici, violoncelistul armean Alexander Chaushian, violoncelistul israelian Kyril Zlotnikov, binecunoscutul pianist canadian Louis Lortie, oboistul clujean Adrian Cioban și chitaristul italian Alberto Mesirca, conform unui comunicat de presă sonoro.ro.



În prima seară, publicul este invitat la CONCERTUL CABARET VOLTAIRE, miercuri, 13 noiembrie, de la ora 19:00, într-un loc cu tradiție pentru festival, la Banca Națională a României – Sucursala Cluj. Concertul denumit după locul unde s-a născut curentul dadaist va avea un program atât clasic, cu lucrări de Mozart sau Șostakovici, cât și unul dadaist din care fac parte Erik Satie și Arnold Schönberg, unul dintre cei mai influenți compozitori ai secolului XX. Tot în programul de miercuri, publicul va asculta interpretarea celebrei „Ursonate” a lui Kurt Schwitters, o experienţă cu adevărat dadaistă. Chitaristul Alberto Mesirca, nominalizat pentru „Cea mai bună performanță solo” la Premiile Grammy din 2012, la Los Angeles, va interpreta o lucrare de Frank Martin.



Joi, 14 noiembrie, de la ora 19:00, melomanii sunt invitați la Casa Boema, să audieze concertul SOAP OPERA, un titlul sugestiv, inspirat din istoria dadaismului de săpunul elvețian Dada. Puzzle-ul muzical va conține o emoționantă lucrare de Gluck, un cocktail muzical al marelui Paganini, lucrarea „Passacaglia” compusă de norvegianul Halvorsen, dar și suita populară a lui Manuel de Falla și muzica de tango a lui Astor Piazzolla.



Vineri, 15 noiembrie, festivalul propune iubitorilor muzicii clasice o întâlnire într-un spațiu nou pentru festival, la Casa Libertății Religioase. În fosta reședință a episcopilor unitarieni și actualul centru cultural, se va auzi concertul DA, DAAA!!!, prin muzica marilor compozitori Beethoven, Kodály și Șostakovici.

În seara de 16 noiembrie, la ora 19.00, este programat concertul SONGS AND DANCES OF LIFE, cu intrare liberă, de la Biserica Reformată Calvină. Biserica a fost construită în anul 1902, în stil gotic englez și este considerată un monument unic datorită vechimii şi a dimensiunilor, fiind cea mai mare construcţie gotică de tip sală din Transilvania şi din sud-estul Europei.

Repertoriul va conține lucrări de Pablo Casals, Benjamin Britten și Mendelssohn-Bartholdy.



Ultima zi a Festivalului SoNoRo marchează finalul aceatei ediţii cu două concerte. MATINÉE are loc duminică, 17 noiembrie, ora 11.00, într-un spațiu ce găzduiește festivalul pentru prima oară, la Casa Memorială Sigismund Toduță, iar concertul de încheiere, FINALE: FROM DAWN TILL DUSK se va desfășura seara, de la ora 19.00, într-un spațiu în care festivalul revine de mai mulți ani, Sala Auditorium Maximum din Universitatea Babeș-Bolyai.



Casa Memorială Sigismund Toduță, locul în care compozitorul clujean a trăit timp de 30 de ani, este un alt spațiu nou introdus în circuitul SoNoRo. Aici publicul va asculta muzica lui Mozart, Mikhail Glinka, Erik Satie și Jean-Marie Leclair.



În concertul final de la Universitatea Babeș-Bolyai se va interpreta „Octet în mi bemol major, op.20”, una dintre cele mai importante lucrări de Mendelssohn-Bartholdy și „Trio cu pian în la minor În memoria unui mare artist, op.50”, o lucrare emoționantă compusă de Ceaikovski.

O parte din încasările acestui concert vor fi direcţionate către campania de susținere a tinerilor care s-au luptat cu dependența de droguri și au făcut tratamente de dezintoxicare. Cluburile Lions au dezvoltat un proiect de înființare și funcționare a unui Centru de Reabilitare după tratamentul dependenței care va avea și rolul de specializare a personalului în terapia adicțiilor.



Pe 17 noiembrie, Festivalul SoNoRo ajunge la finalul celei de-a XIV-a ediții, intitulate DaDa, după 10 concerte și o petrecere la București, trei concerte și un atelier de colaje la Sibiu și cele şase concerte din Cluj-Napoca.



Directorul artistic Diana Ketler și directorul executiv Răzvan Popovici au anunțat deja tema celei de-a XV-a ediții din 2020: Festivalul SoNoRo se va numi „Pasărea Măiastră”.



Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții pot fi descoperite pe http://www.sonoro.ro/



Biletele și abonamentele Festivalului SoNoRo pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook (https://sonoro.eventbook.ro/), Cinematograful Florin Piersic, Librăriile Humanitas și Cărturești Cluj.