Fenomen inexplicabil: Mii de contracte de muncă suspendate brusc în Dolj

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a descoperit zilele trecute o situaţie ieşită din comun. De pe data de 16 iulie până pe 26 august 2019 au fost suspendate subit un număr record de contracte individuale de muncă (CIM).

Numărul de contracte de muncă suspendate în interval de o lună şi jumătate este cu mult mai mare faţă de fluctuaţia lunară obişnuită. Aceasta este de 100, maximum 200 de contracte suspendate în lus sau în minus, de la o lună la alta.

Acum situaţia este total diferită. Astfel, pe 16 iulie erau suspendate 6.271 de contracte de muncă în Dolj. Pe data de 26 august, numărul CIM suspendate crescuse la un număr record de 9.683, cu 3.412 de contracte mai mult decât luna precedentă.

Într-o lună şi jumătate au fost suspendate 2,5% din contractele de muncă active

Anii anteriori, angajatorii fentau statul cu contractele de muncă part-time. Angajaţii aveau în CIM patru ore pe zi, dar ei lucrau opt ore, iar angajatorii le plăteau la stat contribuţii pentru patru ore. De când se plătesc impozitele la nivelul salariului minim pe economie inclusiv pentru contractele cu timp parţial de lucru, angajatorii au găsit alte tertipuri. Unul dintre tertipuri este cel cu suspendare acontractelor de muncă.

Dacă raportăm numărul de contracte de muncă suspendate brusc în intervalul analizat, constatăm că numărul acestora reprezintă un procent important din totalul contractelor de muncă existente în Dolj. Având în vedere că la data respectivă era active în Dolj 146.434 contracte de muncă active, numărul celor suspendate într-o singură lună şi jumătate reprezintă aproape 2,5% din numărul total de CIM.

Dacă raportăm numărul total de contracte suspendate în Dolj la numărul angajaţilor, cifrele sunt îngrijorătoare. Pe finalul lunii august, numărul total al contractelor de muncă suspendate reprezintă 6,6% din totalul angajaţilor activi din Dolj.

Angajatorii suspendă contracte ca să nu plătească taxe către stat

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dolj suspectează că ar putea fi vorba de tertipuri ale angajatorilor de a nu le plăti oamenilor dările la stat. În sensul că angajatorii le-ar suspenda pe o perioadă contractele de muncă, timp în care oamenii ar munci la fel ca înainte, iar firma le plăteşte salariul la fel ca până acum. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unii angajaţi poate că nici nu ştiu că au CIM suspendat.

Avantajul firmelor este acela că pe perioada în care au suspendat ccontractele angajaţilor nu plătesc la stat nici impozit pe venitul din salarii, nici contribuţiile sociale care li s-ar reţine angajaţilor, în mod normal.

„Avem aici o problemă. O să trebuiască să verificăm. Am constatat că în ultima lună şi jumătate, au existat peste 3.400 de salariaţi care au raporturile de muncă suspendate, în plus faţă de cei care aveau rapprturile suspendate până la acea dată. Pentru noi este un semn de întrebare, având în vedere faptul că am făcut o analiză statistică pe mai multe luni în urmă. Chiar pe un an şi jumătate. Am constatat că s-a menţinut în intervalul analizat numărul de contracte suspendate. Doar acum, în august, au crescut foarte mult. Vom cere la Inspecţia Muncii firmele cu cele mai multe contracte de muncă suspendate. Apoi vom verifica să vedem care sunt motivele acestor suspendări. Pot fi contracte de muncă suspendate, dar acele persoane să fie încă active, deci să lucreze”, a precizat, pentru GdS, inspectorul-şef al ITM Dolj, Cătălin Mohora.

Angajaţii cu CIM suspendat pierd vechime şi alte drepturi

Efectele pentru angajaţi sunt multiple. Dacă li se suspendă contrcatul de muncă, pe acea perioadă ei nu beneficiează nici de vechime în muncă, nici de asigurare medicală.

„Atunci când vorbim de un tertip al angajatorilor, în majoritatea cazurilor angajaţii nu ştiu că au contractul de muncă suspendat. Puţini sunt care acceptă, din diverse motive. Dar majoritatea nu ştiu că au raporturile de muncă suspendate. le suspendă contractele pentru ca firmele să oculoească fiscalitatea. Să nu plătească nimic către stat pentru acei angajaţi”, a mai spus Cătălin Mohora, pentru GdS.

Cum se pot proteja angajaţii

Pentru a afla dacă au sau nu contract de muncă activ, angajaţii pot verifica la ITM Dolj dacă au contract de muncă activ, unde pot merge cu actul de identitate. Mai pot afla de la ANAF dacă anagajatorul i-a introdus în declaraţia 112, prin care firmele raportează lunar angajaţii activi, pe CNP.

Se mai pot interesa de la Casa Judeţeană de Pensii Dolj dacă au ahitate contribuţia la pensii pe ultimele luni. Mai pot afla şi de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj dacă figurează ca asiguraţi.

La Casa Judeţeană de Pensii îşi pot crea un cont online şi pot verifica oricând, de acasă, ce vechime în muncă au acumulat, dacă au întreruperi în muncă de care nu ştiau şi dacă angajatorii le-au plătit contribuţiile pe toată perioada pe care au lucrat.

Angajatorii care suspendă abuziv contracte de muncă plătesc amenzi usturătoare

Există situaţii legale când se suspendă contractul de muncă, la cererea angajatului. În situaţia în care o persoană pleacă la muncă în străinătate pentru o perioadă de câteva luni, un an sau mai mult, ea poate cere suspendarea CIM de la firma la care lucrează.

În cazul în care o gravidă naşte, atunci se suspendă raporturile de muncă pe perioada cât este în concediul de îngrijire a copilului. Există şi alte situaţii legale, dar în toate situaţiile angajatul ştie de situaţie.

Dacă aţi constatat că angajatorul v-a suspendat abuziv contractul de muncă atunci faceţi reclamaţie la ITM. Mai ales dacă lucraţi la fel de mult ca înainte. Firmele care suspendă contractele de muncă ale angajaţilor fără ca aceştia să fi cerut acest lucru practică muncă „la negru”.

Sancţiunile sunt usturătoare. „Angajatorii care suspendă contractele de muncă în condiţiile în care oamenii merg în continuare la serviciu practică muncă „la negru”. Ei sunt sancţionaţi cu amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată că lucrează fără forme legale”, a mai precizat inspectorul-şef al ITM Dolj.

ITM pregăteşte o platformă online, unde cetăţenii se pot informa

Inspectorul-şef al ITM Dolj a precizat că instituţia lucrează la implementarea unei platforme online. Cu ajutorul platformei cetăţenii se pot informa de la distanţă despre situaţia lor.

„În interval de o lună-două va fi activă această platformă online, iar oamenii nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze la ITM pentru a afla date despre contractele lor, date din REVISAL. Ci vor putea afla de la distanţă”, a precizat Cătălin Mohora.