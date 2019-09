Familia Addams a cucerit publicul Teatrului Excelsior

Debut spectaculos al noii stagiuni. În premieră absolută în România, musicalul Familia Addams, jucat cu mare succes pe Broadway, poate fi urmărit de acum la Teatrul EXCELSIOR într-o producție marca Răzvan Mazilu. Primele reprezentații au fost jucate pe 13, 14 și 15 septembrie, cu sala arhiplină, iar primele reacții ale presei și ale publicului larg recomandă Familia Addams drept un spectacol de care scena teatrală autohtonă avea nevoie, potrivit unui comunicat de presă al teatrului.

Creat de Marshall Brickman, Rick Elice și Andrew Lippa, musicalul Familia Addams este o „revizitare” irezistibil de comică și de emoționantă a universului excentricei și faimoasei familii dintr-o perspectivă surprinzător de actuală. Gomez și Morticia se confruntă cu o situație limită: fiica lor, Wednesday, ajunsă la vârsta adolescenței, se îndrăgostește de Lucas Beineke, un băiat drăguț dintr-o familie respectabil de „normală”. Totul va lua o turnură neașteptată în noaptea când „prea normalii” Beineke ajung să cineze în casa „prea ciudaților” Addams – o întâlnire plină de surprize care va provoca ambele familii să își reseteze propriile limite în raport cu (a)normalitatea.

Răzvan Mazilu: „Cred că se potrivește foarte mult, mai ales în ziua de astăzi, un astfel de text – povestea unei familii care este diferită față de ceilalți, care demonstrează, de fapt, că ascunde niște calități și niște valori de care avem nevoie cu toții, mai ales într-o societate care pare din ce în ce mai superficială, în care relațiile dintre oameni sunt din ce în ce mai convenționale și mai lipsite de profunzime. O astfel de familie, care ne învață lecția iubirii, poate deveni un exemplu. Este doar una dintre temele pe care acest text le conține.”

Adrian Găzdaru, Managerul Teatrului EXCELSIOR: „Odată cu «Familia Addams», am lansat o provocare pentru spectatorii noștri. Am anunțat că Teatrul EXCELSIOR va avea premiera unui spectacol de musical și i-am invitat pe oameni să rezerve locul dorit, fără să cunoască titlul spectacolului. Am primit foarte multe astfel de rezervări, ceea ce demonstrează că publicul din România are încredere în instituția noastră, lucru care mă bucură peste măsură! Desigur, de îndată ce am lansat vestea că Familia Addams vine la EXCELSIOR, reacția publicului a fost și mai efervescentă. Este un spectacol la superlativ, sunt tare mândru de trupa de actori a teatrului, care, sub magia lui Răzvan Mazilu, oferă publicului o producție care poate străluci cu succes pe orice scenă internațională. Și, pentru că familia Teatrului EXCELSIOR nu contenește să îndrepte performanța sa și către proiectele sociale, acest spectacol va fi jucat, din luna octombrie, pentru scopuri caritabile care gravitează în jurul ideii de familie. Așadar, este un spectacol cu o forță extraordinară, care are chiar puterea de a schimba destine.”

Familia Addams are toate ingredientele unui show de musical: strălucire, efervescență, umor, numere muzical-coregrafice spectaculoase, cântece molipsitoare, o poveste cuceritoare și, nu în ultimul rând, o echipă artistică și de creație care a lucrat cu dedicare pentru materializarea fiecărui detaliu scenic. Răzvan Mazilu a apreciat că actorii Teatrului EXCELSIOR au dovedit reale abilități coregrafice, muzicale și interpretative specifice genului, subliniind nivelul de performanță pe care trupa l-a atins lucrând la un proiect de o asemenea complexitate.

Următoarele reprezentații ale spectacolului de musical Familia Addams sunt programate pentru zilele de 6-7, 24-25 și 30 octombrie 2019.

Bilete, pe platforma bilet.ro și la casa de bilete a Teatrului EXCELSIOR (Str. Academiei, nr. 28).

Detalii, pe https://www.teatrul-excelsior.ro/ și pe pagina de Facebook, @teatrulexcelsiorbucuresti.

FAMILIA ADDAMS

libretul: Marshall Brickman & Rick Elice

muzica și versurile: Andrew Lippa

traducerea și adaptarea: Carmen Stanciu

traducerea și adaptarea songurilor: Alex Ștefănescu

Gomez Addams Lucian Ionescu

Morticia Addams Oana Predescu / Camelia Pintilie

Wednesday Addams Ana Udroiu

Pugsley Addams Matei Hotăranu

Unchiul Fester Mihai Mitrea / Radu Mitrea

Bunica Aida Avieriței

Lurch Mircea Alexandru Băluță

Alice Beineke Maria Alexievici

Mal Beineke Doru Bem

Lucas Beineke Dan Pughineanu

Strămoșii:

Marchiza Andreea Hristu

Clownul Alex Popa

Mireasa Iulia Samson

Soldatul Dan Clucinschi

Balerina Loredana Cosovanu

Gangsterul Ovidiu Ușvat

Regia, coregrafia, costumele: Răzvan Mazilu

Producția muzicală: Alexei Turcan

Decoruri: Sabina Spatariu

Lighting design: Costi Baciu

Peruci, machiaj: Octavian Mardale

Efecte speciale șI machiaj prostetic: Școala de Machiaj Prostetic

Asistent coregrafie: Monica Petrică

Consultant tango argentinian: Daniel Măndiță

Asistent scenografie, recuzită: Andrei Șova

Pregătirea muzicală: Maria Alexievici

Corepetitori: Anca Săftulescu, Maria Alexievici

Video: Cristian Niculescu