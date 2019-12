Fabrica Arctic de mașini de spălat, singura fabrică certificată LEED Platinum

Prima fabrică Industry 4.0 din România, fabrica Arctic de mașini de spălat rufe din Ulmi a primit certificatul LEED Platinum. Procesul de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) al fabricii de mașini de spălat a fost demarat încă de la începutul acestui an, pe durata căruia au fost analizate peste 60 de criterii de către organizația U.S. Green Building Council, potrivit moneybuzz.ro.

Fabrica de la Ulmi găzduiește cele mai noi inovații tehnologice, a fost construită în 17 luni, pe o suprafață de peste 700.000 mp și contribuie la combaterea schimbărilor climatice. A fost concepută pentru a proteja flora și fauna prin crearea de noi habitate pentru păsări și alte specii de animale. Fabrica este, de asemenea, echipată cu zone verzi, în exterior și în interior, pentru o calitate mai bună a aerului.

Până la 28% din energia consumată în procesul de producție este reprezentată de energie regenerabilă, iar deșeurile de plastic, metal, lemn și carton sunt colectate separat.

Emisiile anuale de CO 2 sunt reduse cu 363 tone cu ajutorul unui sistem fotovoltaic ce produce 1 milion kWh pe an. Energia verde produsă anual este echivalentă cu consumul de energie electrică pentru o perioadă de un an de către 350 de gospodării.

În fiecare an, este reciclată o cantitate de apă echivalentă cu consumul a 450 de gospodării. Folosind cele mai moderne sisteme de tratare a apelor reziduale și de colectare a apei pluviale, apa folosită în timpul procesului de producție este reciclată și reutilizată în proporție de aproape 100%.