Eveniment de inaugurare a casei de tip familial „Cavalerii” din Sectorul 4 al Capitalei

Hope and Homes for Children, Primăria Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Sector 4 și Holcim România vă invită la evenimentul de inaugurare a casei de tip familial „Cavalerii” din Sectorul 4 al Capitalei.

Evenimentul va avea loc joi, 11 iulie 2019, la ora 11:00, în Aleea Emil Racoviță nr. 2 B, Sector 4, București.

La eveniment vor participa:

Daniel Băluță, Primar Sectorul 4;

Dragoș-Vasile Pelmuș, Director general, DGASPC Sector 4;

Alina Cristea, Manager Dezvoltare Durabilă, Holcim România;

Radu Tohătan, Manager, Departamentul de Asistență Socială, Hope and Homes for Children;

Amalia Enache, Ambasador Hope and Homes for Children.

Parteneriatul dintre Hope and Homes for Children și DGASPC Sector 4 pentru închiderea Centrului de Plasament „Robin Hood” a fost semnat la începutul anului 2017. Atunci, în centru erau 49 de copii, fiecare copil fiind evaluat individual de către specialiștii Hope and Homes for Children în încercarea de a găsi alternativele cele mai potrivite pentru ei odată cu închiderea centrului. În luna iunie 2019, 9 dintre ei s-au mutat în casa de tip familial „Cavalerii” dezvoltată de Hope and Homes for Children și Holcim România, iar restul copiilor într-o altă casă de tip familial în curs de finalizare în 2019. În 11 iulie, împreună cu copiii, vă invităm la inaugurarea oficială a casei de tip familial „Cavalerii”, cea de-a 107-a casă de tip familial dezvoltată de Hope and Homes for Children în țara noastră și prima dintre cele trei dezvoltate în parteneriat cu Holcim România.