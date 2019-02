Europenii nu-și mai ascund exasperarea în fața complicatelor negocieri privind modul de plecare a Regatului Unit din Uniunea Europeană﻿

O frază plină de exasperare a lui Donald Tusk, președintele Consiliului UE, referitoare la anormala prelungire fără a exista soluții concrete venite din partea britanică a negocierii Brexitului, prilejuiește replici deloc elegante din partea fervenţilor susținători ai plecării rapide a Regatului Unit din UE, fie și fără un acord. În fraza cu pricina, Donald Tusk promitea «un loc special în infern partizanilor Brexit». El își exprimă, totodată, speranța că doamna premier Theresa May va reveni joi la Bruxelles (în speranța de a obține alte concesii din partea europenilor) pentru a găsi o ieșire din actuala situație extrem de complicată creată după respingerea în Camera Comunelor a textului de tratat Brexit negociat cu Bruxellesul, crescând astfel riscul unui Brexit fără acord.

Mica frază scăpată de Tusk – ce se referă la nenumăratele reuniuni consacrate plecării Regatului Unit din UE – a ilustrat de fapt extrema tracasare la care sunt supuși negociatorii europeni în îndelungatele negocieri cu Regatul Unit, fără să existe vreo propunere clară și acceptabilă privind soluționarea disputei-cheie din tratat, cea privind soluția la frontiera irlandeză. Tusk, spun ziariștii, a lansat fraza de mai sus la finele unei întâlniri cu premierul irlandez, Leo Varadkar, preocupat și el de criza în care au intrat negocierile Brexit. «Mă întreb adeseori», spunea Donald Tusk la întâlnirea cu presa după întrevederea cu premierul irlandez, «care este acel loc în infern pentru partizanii Brexit, care nu au nici măcar un început de idee privind punerea ei în aplicare în totală securitate».

Nigel Farage: «Pentru mine, locul acela seamănă cu paradisul»

La fraza lui Donald Tusk, însoțită de speranța că doamna May va veni la Bruxelles cu «sugestii realiste», adepții Brexitului au replicat imediat. Nigel Farage, fostul președinte al partidului eurosceptic britanic Ukip și unul dintre artizanii principali ai referendumului din 2016, a fost primul care a condamnat afirmația lui Donald Tusk. «După Brexit», a spus Farage cu verva-i cunoscută, «noi vom fi scutiți de micile lovituri arogante de genul celor ale dumneavoastră și ne vom conduce singuri țara». Ceva mai corect sub aspect politic, purtătorul de cuvânt al Theresei May i-a răspuns lui Tusk cu observația că un astfel de limbaj nu ajută la nimic. În Camera Comunelor, deputatul conservator Peter Bone a calificat mica frază a președintelui Consiliului UE drept «o insultă la adresa parlamentului, guvernului și poporului britanic». Dar, spun comentatori din Londra și Bruxelles, această frază a lui Tusk – până la urmă izvorâtă din tergiversarea exagerată a negocierilor – plus reacțiile la ea inclusiv pe rețelele de socializare, anunță un summit european (de joi) foarte agitat. Liderii europeni au precizat nu o dată că ei nu vor renunţa la clauza de salvgardare privitoare la frontiera irlandeză. Poziție ce se va confrunta cu noua precizare a purtătorului de cuvânt al guvernului britanic, conform căreia dacă Uniunea Europeană dorește un Brexit ordonat, va trebui modificat acordul de retragere negociat de Theresa May cu Bruxellesul, în special privind extrem de sensibila chestiune a frontierei irlandeze («backstop»).