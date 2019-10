Dedurizatorul de apa: dusmanul apei dure

Apa calcaroasa, cunoscuta si ca apa dura, este cunoscuta atat pentru efectele sale negative asupra sanatatii umane, cat si prin reducerea considerabila a duratei de viata a echipamentelor (pompa, boiler, hidrofor, centrala termica, calorifere, tevi, robineti, etc.).

Apa dura este vechea problema cu care ne confruntam fiecare dintre noi zilnic. In functie de calitatea apei de care beneficiem in locuinta, aceasta poate fi mai dura sau mai putin dura, rezultatul putand fi aflat daca efectuam un test de laborator. Atat in magazinele locale cat si in cele de pe internet o sa gasiti de cumparat mai multe tipuri de sisteme de dedurizat apa, printre cei mai buni din domeniu care activeaza si in mediul online fiind cei de la Bei-Apa.ro. Ei ne recomanda sa achizitionam un dedurizator apa daca constatam ca apa de consum este prea dura, venind in ajutorul nostru cu cele mai bune sfaturi, atat pentru clientii fideli cat si pentru cei care le calca pragul pentru prima data.

Statiile de dedurizat apa sunt de trei tipuri, atat casnice, cat si semiindustriale sau industriale, aspectul si dimensiunea acestora diferind de la caz la caz, in functie de debit, cantitatea de apa ce urmeaza a fi dedurizata, dar si de producatorul echipamentului.

Majoritatea sistemelor de dedurizat apa functioneaza cu ajutorul unei rasini cationice, care are forma unor bile foarte mici, asemanatoare margelelor, imbracate in ioni de sodiu. Aceste bilute de rasina care se gasesc intr-un sistem de dedurizat apa ajuta la lipirea calciului si magneziului de ele, aparatul actionand doar asupra apei dure care trece prin butelie, inlocuindu-se astfel ionii de calciu cu ioni de sodiu.

Cele mai multe dedurizatoare sunt fabricate cu un sistem automat de regenerare si spalare, numita valva.

Bei-apa.ro atrage atentia asupra faptului ca valva dedurizatorului este „inima” sistemului si trebuie aleasa cu grija.

Principalul criteriu este ca valva sa fie produsa de un producator renumit, si nu facuta „pe vapor”. Printre cele mai fiabile valve sunt cele de la Clack, fabricate in SUA.

Apoi, ca functionalitate, unele valve regenereaza in functie de timp, altele in functie de volum. Este de preferat regenerarea in functie de volumul de apa procesat.

Valvele care fac regenerarea rasinii in functie de timp au optiunea de a putea seta o anumita perioada de timp in care aparatul de dedurizat intra in starea de regenerare. De cele mai multe ori perioada de regenerare este setata pe timpul noptii, deoarece la un aparat de dedurizat apa nu se poate umbla in momentul in care el se afla in stadiul de regenerare si se presupune ca noaptea nu ai nevoie de apa dedurizata.

Alte sisteme de dedurizat apa care se gasesc pe piata din domeniu sunt cele dupa volum. Acestea functioneaza cu ajutorul unui calculator care calculeaza cata apa este consumata, pornind regenerarea numai daca se utilizeaza cantitatea de apa presetata.

Instalarea unui aparat de dedurizat apa nu este complexa, fiind insa nevoie de ajutorul unui instalator. De altfel, acesta poate sa va ajute si cu sfaturi, precum acela ca inainte de a va instala un sistem de dedurizat apa, sa montati si un filtru apa cu o finete de filtrare care sa varieze intre 5 – 20 microni, astfel incat sa fim siguri ca aparatul de dedurizat apa o sa functioneze fara probleme o perioada mai mare de timp.