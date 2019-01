Dragnea se întrece pe sine cu promisiunile: ,,Comunitățile locale vor avea în 2019 cel mai mare buget din istoria României”

Liviu Dragnea promite comunităților locale că vor avea cel mai mare buget din istoria României. Asta chiar în contextul în care primarii sunt revoltați că vor avea pentru dezvoltare locală chiar mai puțini bani decât anul trecut.

”WIN-WIN SITUATION” PENTRU AUTORITĂȚILE LOCALE: mai mult pentru cei săraci, fără pierderi la cei bogați. Comunitățile locale vor avea în 2019 cel mai mare buget din istoria României: circa 77 miliarde de lei, adică aproape jumătate din valoarea bugetului de stat (164,5 mld.). Aleșii locali vor păstra toate sumele încasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA. Niciun județ nu va avea mai puțin de 400 lei/locuitor, față de doar 250 anterior, și nicio primărie nu va avea mai puțin de 1.200 lei/locuitor față de doar 750 lei înainte. Primăriile vor opri direct 60% din încasări, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor întoarce la aceleași primării pentru echilibrare. Si bucureștenii vor avea mai mult decât înainte. Va avea loc o descentralizare a finanțelor, aleșii locali vor prelua o serie de cheltuieli din sarcina Guvernului, dar tot vor rămâne cu 9 miliarde mai mult decât aveau înainte. De acum, ei vor avea pâinea și cuțitul, dar asta îi obligă să fie mai responsabili față de cetățeni: mai multă chibzuință la cheltuielile curente și mai mulți bani pentru investițiile așteptate de comunitate”, a scris Liviu Dragnea, pe Facebook.

Context:

Primarii de municipii din România au acuzat Guvernul de lipsă de transparenţă în construcţia bugetului pentru 2019. Mai mult, ei s-au arătat nemulțumiți și deoarece cota din impozitul pe venit care va reveni bugetelor locale urma să fie scăzută. De exemplu, Primarul General, Gabriela Firea, s-a arătat revoltată de faptul că Bucureștiul ar putea primi mai puțini bani, deși bucureștenii contribuie cu 25% din Produsul Intern Brut al României. Edilul a atras atenția că, dacă Bucureștiul va primi mai puțini bani decât în 2018, vor fi afectate serviciile publice și investițiile. Firea a mai susținut că Primăria Generală nu-și poate duce la îndeplinire toate atribuțiile cu un buget mai mic, așa că dacă tot Guvernul îi ia banii, atunci să-i ia și din atribuții. A precizat, totuși, că nu-și dorește acest lucru, ci speră la luarea unor decizii cu înțelepciune, rațiune și cu gândul la cetățeni, nu la aplicarea de pedepse politice.

„Sub nicio formă nu trebuie să închidem ochii la tăierea bugetelor. Din păcate, din nou va trebui să suportăm austeritate când zi de zi la televizor ni se prezintă o situație roz. Pentru bugetul Capitalei a avut loc o discuție de dimineață și am fost informați că se ia în calcul să se taie 70 – 80 de milioane de euro Asta ar însemna să nu mai putem cumpăra autobuze, să realizăm trei sau patru pasaje și să nu mai putem construi o maternitate nouă”, a mai declarat Gabriela Firea.

Si Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, s-a plans de taierile suferite la bugetul orasului: „Anul trecut, am pierdut 28 de milioane de euro. De exemplu, Sala Polivalenta a costat 20 de milioane de euro. Practic, in fiecare an, pierdem echivalentul unei Sali Polivalenete. Anul asta proiectul are un deficit de aproape 100 de milioane de euro”.