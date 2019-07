Iranul a anuntat luni ca incepe producerea uraniului imbogatit cu o concentratie de cel putin 4,5%, dincolo de limita autorizata de acordul nuclear international de la Viena, din 2015(3,67%), si a prevenit tarile europene cosemnatare ale acordului respectiv, care s-au declarat « preocupate » de decizia Teheranului, sa se abtina de la orice reactie susceptibila sa invenineze situatia. Agentia Internationala a Energiei Atomice(AIEA) a confirmat ca Iranul a inceput producerea de uraniu imbogatit la o concentratie mai mare decat cea autorizata de acordul de la Viena. Teheranul a avertizat, de asemenea,ca va renunta in continuare, la fiecare 60 de zile, si la alte angajamente luate prin acordul de la Viena, care-i ingradeau activitatea in domeniul nuclear.

Iranul nu inchide insa usa revenirii la negocieri, pentru a preveni intrarea tarii in faliment economic. Nu insa cu orice prêt.

Parisul a reactionat rapid si a anuntat ca un consilier diplomatic al presedintelui Emmanuel Macron se va afla marti si miercuri la Teheran pentru a gasi o cale de « dezascaladare » a cizei. Casa Alba a anuntat si ea ca Donald Trump si Emmanuel Macron au purtat déjà discutii privind evolutiile ingrijoratoare in dosarul nuclear iranian si implicatiile asupra situatiei din Orientul Mijlociu. Parisul a cerut Teheranului sa renunte la orice fel de activitati neconforme cu prevederile acordului nuclear international din 2015. Londra si Berlinul au chemat Iranului sa revina asupra noilor masuri « periculoase » in domeniul nuclear.

Anuntand reluarea operatiunilor de imbogatire a uraniului dinclo de concentratia 3,67% prevazuta in acordul de la Viena, Iranul, grav afectat de sanctiunile economice severe impuse de americani, nu inchide insa usa unor negocieri cu Statele Unite si cu europenii. « Vrem sa purtam discutii, dar nu cu orice prêt », a declarat oficialii iranieni in aceste zile. Din experienta razboiului din Irak, Teheranul a ajuns la concluzia ca este mai pragmatic sa poarte negocieri inainte ca tara sa fie totalmente distrusa de sanctiunile economice internationale.

Negocieri inainte de a fi ruinat

Foarte rapid, duminica, Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat ca noua masura privind imbogatirea uraniului « conduce Iranul « la o si mai mare izolare internationala si la noi sanctiuni ». « Sanctiunile economice impuse de Statele Unite Iranului au consecinte dramatice asupra economiei acesti tari. Teheranul , confirma Pierre Razoux, un expert bine informat de la Institutul de cercetari strategice al Scolii militare IRSEM din Franta, intelege ca trebuie sa accepte negocieri inainte de a fi in faliment. Numai ca el doreste sa revina la masa negocierilor « cu capul sus ». Mai mult, subliniaza expertul citat, « este necesar ca cei doi rivali sa se puna de acord asupra metodei ». Donald Trump doreste negocieri cu maximum de publicitate, in timp ce regimul de la Teheran doreste discretie si o cat mai redusa mediatizare.

Teheranul doreste totusi salvarea acordului nuclear din 2015

In ciuda criticilor ce-i sunt aduse, Teheranul afirma ca decizia sa de a renunta progresiv la unele angajamente luate in 2015 nu vizeaza decat salvarea acordului nuclear iranian de la Viena. Incalcandu-si angajamenele, Iranul se expune readucerii programului sau nuclear in fata Consiliului de Securitate al ONU care are puterea de a restabili sanctiunile anterior suspendate. Europenii, China si Rusia incearca sa solutioneze actuala criza fara Consiliulul de Securitate, caz in care, a avertizat Teheranul, acordul de la Viena « va fi mort ». Oricare este solutia, spun experti din capitalele vechiului continent, europenii se tem de « costurile », consecintele acestei situatii. Daca are loc o escaladare a crizei, acordul din 2015 sare in aer, iar daca tensiunea cu Statele Unite scade, intreprinderile americane vor fi cele care vor reveni in Iran.