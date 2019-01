Doi alpinisti romani au reusit sa escaladeze ambele varfuri ale muntelui Elbrus

Alpinistii romani Radu Albu si Radu Turta au reusit in aceeasi zi atingerea ambelor varfuri ale celui mai inalt munte al Europei in conditii dure de iarna si temperaturi de pana la -50 grade Celsius.

Pe data de 21 ianuarie 2019 ei au urcat atat Elbrusul de Vest la 5,642 m, cel mai inalt varf din Europa, la 9:15 ora locala, cat si Elbrusul de Est, la 5,642 m, la ora locala 13:00. Traseul a durat mai bine de 14 ore, din care au petrecut mai mult de jumatate pe creasta dintre cele doua varfuri, in conditii de vant si temperaturi extreme. Premiera consta in atingerea celor doua varfuri ale muntelui Elbrus in aceeasi zi.

Escaladarea oricariu munte la peste 5,500 m in conditii de iarna si ger extrem nu este nici pe departe o plimbare in parc, si tocmai acest lucru l-au ales sa-l faca ai nostri alpinisti Radu Albu si Radu Turta. Unii dintre noi stim si cat de frig e in Rusia in orase precum Moscova sau Sankt Petersburg, cum uneori nu se iese din casa din cauza frigului. Si totusi, alpinistii nostri s-au incumetat sa urce pe un frig extrem la peste 5,600 m in Rusia. Acest vis a luat nastere acum cateva luni, cand au decis sa urce ambele varfuri ale celui mai inalt munte din Europa, muntele Elbrus, in conditii de iarna, si sa stabileasca o noua premiera pentru Romania.

Pentru cei care au fost macar la ski pe un munte la peste 3,000 m numai, va puteti imagina ce inseamna vantul puternic acolo si rafalele care ridica zapada imprastiind-o puternic. Urcand si mai sus si experimentand lipsa de oxigen din ce in ce mai acuta, conditiile de urcare ale muntelui devin tot mai serioase si frigul tot mai greu de suportat. Ninsoarea puternica din ultimele saptamani a facut ca pe unele portiuni inaintarea sa fie extrem de dificila si de riscanta in acelasi timp. Avalansele se puteau porni in orice moment pe anumite pante mai abrupte, alpinistii nostri chiar experimentand o zi in care traseul normal a fost inchis datorita riscului de producere a avalanselor.

Temperaturile joase si resimtite si mai jos, pana la -50 de grade in ziua varfului, vantul naprasnic care uneori i-a doborat, ninsorile, zapada moale si riscul de avalansa, ghetarii si crevasele ascunse, expunerea la toate aceste conditii mai ales pe creasta au facut din aceasta expeditie una extrema, asa cum si-au dorit-o alpinistii nostri. Iar reusita in aceste conditii nu face decat sa ii bucure si mai tare, si sa se simta pregatiti pentru urmatoarele lor aventuri extreme.

Imediat dupa coborare, Radu Albu ne-a marturisit cate ceva despre cum a fost pentru el urcarea muntelui Elbrus: „mereu am crezut ca iadul este negru cu foc si smoala, si ca se afla undeva in adancuri, dar nu este asa! Iadul este alb si se gaseste pe Elbrus. Aici frigul este atat de crunt incat iti arde carnea iar oasele iti devin cristale gata sa se sparga. Am urcat in iadul alb si nu am gasit pe nimeni acolo, nici macar demonii nu pot suporta acest frig.”

Pe o nota ceva mai amuzanta, Radu Turta ne-a marturisit ca se simte un real invingator: „Napoleon si Hitler au fost invinsi de iarna ruseasca, noi nu!”

Muntele Elbrus, situat in lantul muntos Caucaz, pe teritoriul Rusiei, are doua varfuri principale. Elbrusul de Est avand 5,621 m, si Elbrusul de Vest, la 5,642 m fiind cel mai inalt varf din Europa. Ca si conditii de escaladare, Elbrus nu este un munte foarte tehnic, insa este extrem de provocator in conditii de iarna, fiind faimos prin numarul mare de vieti care se pierd in crevasele sale imense in special in randul practicantilor de sporturi extreme.