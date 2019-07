Dobânda la taxa auto nu a fost achitată nici până acum

ANAF mai are de restituit sume importante reprezentând dobânzi la taxa auto. În Oltenia, Fiscul mai are de rambursat mai mult de un sfert din sumele aferente plăţii dobânzilor.

Fiscul nu poate da o dată certă la care se vor achita toţi banii populaţiei. Totul depinde de Ministerul Finanţelor, care trebuie să vireze sumele aferente către Administraţia Fondului de Mediu. De acolo, banii trebuie să ajungă în conturile ANAF.

Dobânda la taxa auto nu a fost achitată integral nici până acum. În ciuda numeroaselor apeluri ale populaţiei către ANAF, de a plăti sumele restante din taxa auto şi dobânzile aferente, statul nu a reuşit nici până astăzi să achite datoriile către plătitorii taxei. Mai mulţi cititori au sesizat la GdS că nu au primit nici banii din taxa auto. Cei mai mulţi, însă, semnalau faptul că au primit taxa, însă nu li s-a virat dobânda aferentă.

Având în vedere că unii plătiseră către stat taxa auto în 2007, 2008, 2009, de atunci şi până acum s-au acumulat dobânzi semnificative. Dobânda este de 0,02% din sumă pe fiecare zi de la data plăţii taxei.

Statul nu şi-a onorat ani de zile obligaţia de a restitui taxa auto şi dobânzile aferente. Acum, nedreptatea continuă. GdS a scris în ultima perioadă despre situaţia disperată a plătitorilor taxei auto, sub diversele ei forme. După ce unii cetăţeni au primit şi banii din taxă, şi dobânzile aferente, alţii mai au de primit ambele sume. Cei mai mulţi au de primit dobânzile la taxa auto. Cu cât statul întârzie plata dobânzilor cu atât sumele de restituit de către ANAF cresc şi mai mult.

În Oltenia mai sunt de restituit milioane de lei sub forma dobânzii la taxa auto

Guvernanţii se lăudau, la începutul lunii iunie, că vor achita populaţiei taxa auto şi dobânzile aferente. Fiscul lăsa să se înţeleagă recent că a achitat sumele restante, însă, mai sunt mulţi bani de restituit.

GdS a adresat întrebări la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Craiova, pentru a afla ce sume mai sunt de achitat sub forma dobânzilor la taxa auto în toate cele cinci judeţe ale Olteniei. „Suma rămasă de restituit sub forma dobânzilor pentru taxa auto în Oltenia este de 24,76 milioane de lei. Suma achitată sub forma dobânzii pentru taxa auto în Oltenia este de 68,32 milioane de lei“, se arată în răspunsul transmis redacţiei de DGRFP Craiova, pe 8 iulie 2019. Un calcul matematic simplu arată că, din totalul de 93,08 milioane de lei de achitat sub forma dobânzilor la taxa auto, în Oltenia mai sunt de plătit sume ce reprezintă peste 26% din total.

Fiscul nu ştie când se vor achita sumele restante

GdS a întrebat la DGRFP Craiova când se vor plăti integral sumele restante către populaţie sub forma dobânzilor la taxa auto. Fiscul nu poate da o dată certă a achitării sumelor restante. „Restituirea sumelor reprezentând dobânzi aferente taxei auto se face în limita sumelor alocate de Administraţia Fondului de Mediu“, se arată în răspunsul oficial transmis de DGRFP Craiova, la solicitarea GdS.

Potrivit unor surse, cele mai multe sume restante din dobânzi ar fi de plată în judeţele Gorj şi Olt. Cele mai mici sume de restituit din dobânzi sunt pentru cetăţeni din judeţele Mehedinţi şi Vâlcea. Doljul ar fi pe la jumătatea clasamentului. În Dolj ar mai fi de restituit puţin peste 6 milioane de lei din dobânzile la taxa auto. Tot în Dolj ar mai fi de restituit aproximativ 2 milioane de lei din debitul principal: taxa auto. Fiscul a precizat, în repetate rânduri, că a făcut restituirea sumelor în ordinea depunerii cererilor de rambursare a taxei auto.

Guvernul a alocat prin HG suma necesară plăţilor. Pe hârtie, statul stă bine

Guvernanţii s-au lăudat, în repetate rânduri, că vor restitui taxa auto şi accesoriile aferente (dobânzile). În realitate, nu a primit toată lumea banii. ANAF restituie atunci când îi vin bani în conturi de la Administraţia Fondului de Medciu. Administraţia respectivă virează către Fisc atunci când Ministerul Finanțelor îi virează sumele aferente. Este un cerc vicios, care depinde de lichidităţile Finanţelor. Luni, Ministerul Finanțelor s-a împrumutat aproape un miliard de lei de la bănci pentru acoperirea unor goluri temporare de lichiditate. Nimeni nu spune când se vor plăti, cu exactitate, toate sumele către plătitorii taxei auto.

Guvernul a adoptat HG nr. 404/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia guvernului. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 487 din 14 iunie 2019. Prin HG se alocau 650.000.000 de lei către Ministerul Mediului, care urma să transfere banii la Administraţia Fondului de Mediu, iar de acolo, sumele ar fi ajuns la Fisc, la administraţiile judeţene ale finanţelor publice (AJFP-uri). Suma respectivă ar fi stins toate datoriile statului către populaţie privind taxa auto şi dobânzile pentru taxa auto, după cum reieşea din Nota de fundamentare. Deci, pe hârtie, banii ar fi trebuit viraţi de la Fondul de rezervă al guvernului.

Suma alocată prin HG ar fi stins toate debitele către populaţie

În Nota de fundamentare întocmită de guvern pentru HG nr. 404/12.06.2019 se arată ce sume mai sunt necesare pentru a se restitui, la nivel naţional, taxa auto şi dobânzile aferente.

„Suma totală de restituit cuprinsă în deciziile emise de ANAF pe parcursul anilor 2018 – 2019 și comunicate Administrației Fondului pentru Mediu în vederea efectuării plăților către organele fiscale competente este de aproximativ 3.700.000.000 de lei (atât debit principal, cât și accesorii). Din suma de 3.800.000.000 de lei solicitată Administrației Fondului pentru Mediu în vederea efectuării plăților și pentru care au fost emise decizii de soluționare de către ANAF, s-a plătit suma de 3.100.000.000 de lei, astfel încât suma rămasă pentru achitarea tuturor obligațiilor este de aproximativ 650.000.000 de lei“, se arată în Nota de fundamentare.

Banii ar fi fost suficienţi pentru ca Fiscul să restituie toate sumele restante din taxa auto şi dobânzile aferente, pe întreaga ţară. Ceva s-a întâmplat, însă, pe parcursul procedurii de virare a banilor restanţi. Astfel că, până luni după-amiază (8 iulie), banii nu au ajuns în contul AJFP-urilor pentru a se face plăţile.