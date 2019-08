Design interior cu personalitate: Cele 4 tipuri de fotolii pe care trebuie sa le ai acasa

Pentru ca acasa este locul unde ne intoarcem seara, dupa o zi incarcata de sarcini si responsabilitati, e important sa acordam o atentie modului in care ne amenajam oaza de relaxare. Fie ca alegem sa ne cufundam in lectura unui roman bun, sa savuram un pahar de vin sau sa ne delectam in compania celor mai buni prieteni, o canapea si niste fotolii confortabile sunt piese esentiale de mobilier ce nu rebuie sa lipseasca din casa noastra.

Indiferent de stilul ales, cromatica sau suprafata, fotoliul va indulci ambianta oricarei incaperi, fiind usor de adaptat mai multor zone cu functionalitati diferite.

Tocmai de aceea, am ales sa trecem in revista cateva tipuri de fotolii ce difera atat prin aspect cat si prin decorurile in care pot fi integrate.

1. Fotoliul simplu

Fara a avea dotari speciale, acesta este gandit pentru a indeplini atat functia estetica dar si cea practica, fiind ideal pentru living. Fotoliul simplu se regaseste pe piata in nenumarate dimensiuni, culori si tapiterii, ceea ce il face usor de adaptat la orice stil de design interior. Incepand de la forme rectangulare, rotunde, cu picioare de lemn sau de metal, fotoliile simple iti ofera un loc pe care sa te asezi confortabil, infrumusetand in acelasi timp ambianta incaperii.

2. Fotoliu puf

Introdus relativ recent pe piata, fotoliul puf este o inovatie creativa dar si extrem de confortabila care inlocuieste cu succes clasicul fotoliu. Fiind perfect atat pentru sufragerie cat si pentru camera copiilor sau gradina, fotoliul puf poate fi cu usurinta adaptat unui stil relaxat, minimal in care vrei sa te bucuri de cat mai mult spatiu si libertate de miscare. Foarte potrivit pentru momentele in care vrei sa citesti, sa stai la o sueta cu prietenii sau sa te relaxezi in gradina, fotoliul puf vine in foarte multe forme si variatiuni cromatice. Dincolo de faptul ca e foarte confortabil, acest gen de piesa de mobilier va da personalitate incaperii si o atmosfera degajata. Pentru a vedea oferta disponibila de pe piata, intra aici si vezi mai multe modele de bean bag si fotolii puf, potrivite pentru ambianta casei tale.

3. Fotoliu extensibil

Fotoliul extensibil este perfect pentru amenajarea unui colt retras in care sa iti incarci bateriile, sa te relaxezi intr-o pozitie confortabile si poate chiar sa iti faci siesta de dupa amiaza. Acesta imbina designul si functionalitatea unui fotoliu obisnuit cu cea a unui divan. Vezi aici un articol util din care sa te inspiri in alegerea fotoliului perfect, perfect adaptat nevoilor tale si ale familiei. Investitia intr-un fotoliu extensibil este una mai semnificativa cum de altfe trebuie sa fie si atentia pe care o acorzi mecanismul de extensie. Orienteaza-te catre modele de calitate, din materiale rezistente pentru a evita accidentarile si defectarea sistemului extensibil inca de la primele utilizari.

4. Fotoliu gonflabil

Fotoliile gonflabile sunt perfecte pentru exteriorul casei, in zilele calduroase de vara, mai ales ca le poți folosi atat pe iarba, cat și pe apa. Acestea au dimensiuni diverse, fiind usor de adaptat mai multor categorii de varsta si conditii de utilizare, fiind disponibile atat pentru copii cat si pentru adulti.

Inainte sa iei decizia finala, trateaza aceasta provocare cu multa rabdare, deoarece este posibil ca, in graba de a alege ceva intr-un timp cat mai scurt, sa te alegi cu un produs care nu indeplineste toate cerintele. Avand la dispozitie game largi de produse atat online cat si in magazinele fizice, analizeaza bine ofertele si produsele expuse.