De ce ar fi cineva xenofob?

De ce e cineva xenofob dacă afirmă că nația lui a fost preexistentă minorităților care au poposit mai tîrziu de-a lungul istoriei pe meleagurile natale nației lui?

În ultimi ani, România a început să cunoască o altă istorie a trecutului ei, a început să-și descopere alți eroi ( Regalian, Tomiris etc.), a cunoscut și cunoaște o reînviere a nației noastre, a cãrei intensitate ne consoleazã de lașitatea a o mie de ani de neistorie, de tăcere.Tot răul din țară se datorează faptului că românii (de fapt dacii) nu știu adevărul despre propria lor istorie și se comportă ca niște oi rătăcite.

Istoria trebuie rescrisă așa cum a fost ea și veți vedea ce schimbare uriașă se va petrece în țară.

O problema care ii nelinisteste pe cei ce vor sa cerceteze cu buna credinta istoria noastra o constituie unitatea incredibila a limbii rom^ne. Pe teritoriul de azi al Rom^niei, nu gasim dialecte ale limbei rom^ne. Avem subdialecte sau graiuri, dar nu dialecte. E de ajuns sa amintim ca, in Italia, vorbitorii din nordul peninsulei nu se inteleg cu cei din sud decat prin intermediul limbii literare, atat sunt de diferite intre ele dialectele italienesti. Un sicilian si un lombard vorbesc practic doua limbi diferite.

In Franta, Germania, chiar si Spania, se vorbesc de asemenea dialecte diferentiate, ba unele dialecte reclama, in ultimul timp, statutul de limba independenta, cum este cazul asturienei, galicienei sau corsicanei.

Miceal Ledwith, confident al Papei Ioan Paul al II-lea, omul care a avut acces la arhivele secrete ale Vaticanului, a declarat că, potrivit informațiilor pe care le deține, limba latină se trage din limba română arhaică și nu invers cum cred lingviștii.

Se spune că diferenţa dintre Dumnezeu şi Istorici este că primul nu poate schimba trecutul, pe când Ei, „Istoricii rom^ni”, o fac cu uşurinţă, fără prea mari scrupule.

Ma intreb, de ce nu a format Imperiul Roman un popor în Germania? Acolo au fost cantonate 17 legiuni!

In Dacia doar doua, doua in Spania, doua in Galia… vedem clar că în Germania nu s-a format vreun neam cu limbă romanică, cu toate că în Germania au fost mult mai multe oraşe romane decît în Spania sau Dacia, deci mai mulţi colonişti.

De ce e cineva xenofob dacă afirmă că nația lui a fost preexistentă minorităților care au poposit mai tîrziu de-a lungul istoriei pe meleagurile natale nației lui?