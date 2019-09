David Cameron iese din tăcere: dezvăluie de ce a organizat referendumul din iunie 2016. Nu regretă nimic

Cu câteva zile înaintea publicării memoriilor sale intitulate «For the record», fostul prim-ministru britanic David Cameron se exprimă cu detalii asupra Brexitului, pentru prima oară de la plecarea sa din Downing Street, în iulie 2016.

David Cameron va rămâne în istorie ca liderul britanic care a pus în mișcare Brexitul. Acum, la trei ani de la referendumul din iunie 2016, el spune că nu regretă că l-a organizat, în dorința de a avea opinia britanicilor privind ieșirea din Uniunea European. «Mă gândesc în fiecare zi la acel moment (…) la faptul că noi am pierdut și la consecințe (…) și mă îngrijorez cu disperare de ceea ce ne rezervă viitorul», a declarat fostul premier conservator într-o convorbire cu cotidianul «The Times».

Explicații

În 2013, în încercarea de a calma aripa eurosceptică din partidul său conservator și pentru a bloca ascensiunea euroscepticilor din Ukip conduși la vremea respectivă de Nigel Farage, David Cameron spune că a fost de acord cu o consultare a electoratului. Rezultatul a fost neașteptat pentru domnia sa: 52% din votanți s-au pronunțat pentru plecarea din UE. Dar, spune fostul premier, de atunci, țara s-a afundat într-o gravă criză politică, în timp ce negocierile cu Bruxellesul pentru ajungerea la un «divorț» ordonat patinează, lăsând să planeze spectrul unui Brexit fără acord, cu consecințe potențial haotice pentru economia britanică. «Ceea ce încerc să fac în cartea pe care o public în următoarele zile, spune Cameron, este să explic de ce am gândit că era inevitabil un referendum (…). Organizarea lui nu a fost o decizie pe care am luat-o cu ușurință», recunoscând că s-a aflat sub «o enormă presiune politică». La vremea respectivă, ne amintim, domnia sa a făcut campanie în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană, dar a demisionat în urma rezultatului în favoarea euroscepticilor. Unele persoane, spune Cameron, nu mă vor ierta niciodată pentru că am organizat referendumul. Alții pentru că l-am organizat și l-am pierdut. Sunt însă oameni care au dorit ieșirea din UE și care sunt mulțumiți că că li s-a respectat o promisiune. Cât privește actuala situație politică, el consideră că un nou referendum nu trebuie exclus pentru a putea ieși din criză și respinge ferm ideea unei plecări din UE fără acord.

Atac la adresa lui Boris Johnson

David Cameron l-a atacat în termeni extrem de duri pe Boris Johnson, susținând că actualul premier «este un mincinos și un oportunist», care împreună cu clica angajată în campania pentru ieșirea din Uniunea Europeană, manipulează opinia publică încă din campania pentru Brexit din 2016. În această campanie, spune Cameron, «ei au fost ambasadorii populismului și au lăsat adevărul la vestiar», mințind britanicii. În opinia sa, Boris Johnson apără Brexit din interes personal, pentru propria-i carieră.