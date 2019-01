Dăncilă laudă gafele miniştrilor de la Bruxelles: ,,Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul ședinței de vineri a Guvernului, că în acest moment ,,ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel”.

,,Încheiem o săptămână în care Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate şi profesionalism. Trebuie să remarc, însă, cu mâhnire, două aspecte. Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Ca prim-ministru, am considerat că am obligaţia să spun adevărul despre ţară în faţa oficialilor europeni. Am dat asigurări în toate întâlnirile pe care le-am avut că Guvernul va acţiona pentru respectarea valorilor şi principiilor care constituie fundamentul construcţiei europene. Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei Justiţiei sunt în centrul preocupărilor noastre. Însă, în egală măsură, am transmis cu fermitate că cetăţenii români trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca orice cetăţean european. Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de Justiţie, iar această situaţie trebuie îndreptată”, a declarat Viorica Dăncilă.

Declarația acesteia vine în contextul în care mai mulți miniștri din guvernarea Dăncilă au făcut săptămâna aceasta o serie de gafe în timpul audierilor din Parlamentul European atunci când au prezentat priorităţile României pentru preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

Ba mai mult, Dăncilă consideră că România a demonstrat că își îndeplinește cu brio rolul de președintele al Consiliului UE și că avem o ,,echipa profesionistă’’ de miniștri care știe ce are de făcut.

„Încheiem o săptămână în care România a arătat că îşi îndeplineşte cu succes rolul de preşedinte al Consiliului UE. Miniştrii noştri au prezentat în comisiile Parlamentului European priorităţile preşedinţiei. Am dovedit încă o dată că avem o echipă profesionistă, care ştie ce are de făcut, care este angajată să avanseze în toate dosarele importante“, a afirmat Viorica Dăncilă.



Petre Daea, în PE: “Cormoranii, în România, fac baie în piscine’’

Prezent miercuri în Comisia pentru pescuit a PE pentru a prezenta prioritățile pe care România le are în materie de pescuit, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit despre ,,îngrijorările pescarilor”, dar și despre cormoranii care ,,în România fac baie în piscine”, informează Hotnews.

,,Sunt o serie întreagă de restricții care vin din abordare conceptuală, a conceptului de natură protejată (…), dar sunt și momente în care îngrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistență. A se vedea populațiile de cormorani. Am discutat cu Vela, cu comisarul (n.r. – comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit), a văzut România. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingător, i-am spus lui Vela că cormoranii, în România, fac baie în piscine. Atât de mulți. Nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât. Pun în pericol un sector alternativ și un sector complementar, alternativ pentru momentele în care nu ai acces la resurse pe o perioadă de timp știind elementul de prohibiție pe care trebuie să-l păstrezi, complementar că poți găsi în interior, în apele tale, soluția de a crește anumite specii care să asigure pe de o parte locuri de muncă, pe de altă parte hrană foarte bună și iată, ca răspuns aici, o hrană sănătoasă, a se vedea interpretarea privind conceptul acesta de a păstra echilibrul și a genera progres”, a declarat Petre Daea, potrivit sursei citate.

De asemenea, ministrul Daea le-a dat asigurări oficialilor europeni că este ,,un om care înțelege furtuna Brexitului, dar înțelege și furtuna pescarului în momentul în care el se află în raport cu natura și nu găsește soluții pe care să le folosească atunci când nevoia îl împinge și situația o dictează”.

Ministrul Muncii, încurcat în foi

Un alt ministru care a avut o prestație ,,interesantă” în timpul audierilor în comisiile de spacialitate ale Parlamentului European este ministrul Muncii, Marius Budai.

,,Nici măcar foile pe care sunt scrise discursurile nu-i mai salvează pe miniştri din a se face de râs. La audierile de la Bruxelles, ministrul Muncii Marius Budăi s-a încurcat şi a ajuns să vorbească fără noimă, sărind de la un subiect la altul. Budăi ar fi trebuit să prezinte priorităţile în cele 6 luni în care ţara noastră deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Ce a spus el la Comisia de Muncă din Parlamentul European? Mai nimic. Un timp, nici el nu a înţeles ce a citit“, a scris pe Facebook deputatul PNL Dan Vîlceanu.