Dăncilă, decisă să-l sune pe Iohannis după summit-ul de la Sibiu: ,,Cred că o să sun’’﻿

Nemulţumită de faptul că nu a primit niciun răspuns din partea preşedintelui Klaus Iohannis privind respingerea propunerilor de miniştri la Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, la Parlament, căîl va suna pe şeful statului după summit-ul UE de la Sibiu, din 9 mai, pentru a vedea ,,motivele care au stat la baza acestor respingeri”.

„Nu am primit încă. Probabil dl președinte este ocupat cu summit-ul. Sper să primesc acest răspuns cât mai repede, pentru că trebuie și noi să vedem motivele care au stat la baza acestor respingeri, pentru că nu este prima dată și vrem să vedem cum acționăm în continuare. Sper ca aceste motive să țină de legalitate, și nu de oportunitate. După acest summit, cred că o să sun, pentru că este normal ca Guvernul să știe cum acționează”, a spus Viorica Dăncilă.

Cele trei propuneri de remaniere, refuzate de şeful statului, au fost: Eugen Nicolicea (Ministerul Justiţiei), Oana Florea (Ministerul Fondurilor Europene) şi Liviu Brăiloiu (Ministerul pentru Românii de Pretutindeni), informează ziare.com.

Amintim că, pe 23 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis declara despre remanierea propusă de social-democraţi că este ,,un fel de farsă”, subliniind că nu o acceptă „aşa cum a fost propusă”.



,,În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situaţie şi, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie, nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României, este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Mi se pare că această remaniere întreagă este neavenită. Pe de altă parte, avem cele trei demisii şi la un moment dat aceste trei persoane vizate vor pleca, însă cele trei propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniştrii care pleacă sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcţia de ministru şi în consecinţă nu accept această remaniere aşa cum mi-a fost propusă. (…) Persoanele pur şi simplu nu sunt pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa aceste poziţii”, declara Klaus Iohannis.