Cumpărătorul Arcelor Mittal Galați finalizează achiziția în valoare de 320 milioane dolari a Keystone Consolidated Industries

GFG Alliance, deținută de Sanjeev Gupta, a făcut un pas decisiv către materializarea ambiției sale de a deveni producător principal de oțel pe piața din SUA, prin finalizarea achiziției Keystone Consolidated Industries (KCI) de la Contran Corporation, pentru suma de 320 milioane USD.

Alianța cu sediul la Londra confirmă faptul că adăugarea KCI la portofoliul Liberty Steel SUA duce astfel la apariția unuia dintre cei mai mari producători de sârmă laminată din țară și asigură platforma necesară pentru ca GFG să dezvolte capacitatea sa producție GREENSTEEL din SUA la 5 milioane tone pe an până în 2020.

Finalizarea tranzacției, susținută de bănci mari din America de Nord inclusiv Wells Fargo NA și BMO Harris Bank (BMO Harris), alături de fondurile gestionate de BlackRock Financial Management Inc., o sucursală a BlackRock Inc., cel mai mare administrator de active din lume, a deschis calea către o listare la bursă prin Ofertă Publică Inițială în SUA pentru Liberty Steel USA, care va fi condusă de Credit Suisse. Tranzacția urmează îndeaproape finalizarea achiziției Aluminium Dunkerque, cea mai mare topitorie de aluminiu din Europa, pentru suma de 500 milioane USD. Tranzacția a fost susținută de Bank of America Merrill Lynch și de un sindicat al principalelor bănci internaționale.

Achiziția KCI consolidează renumele GFG ca investitor străin direct în America de Nord. Activitatea companiei se mută într-un nou sediu regional situat pe Madison Avenue în New York și vizează câteva oportunități majore de investiții în sectoarele industrial, energetic și financiar din America de Nord.

Din familia de companii KCI fac parte Keystone Steel&Wire, Engineered Wire Products, Strand Tech Manufacturing și Keystone Bar Products. Gama de produse a KCI constă în proporție de 100% din oțel de producție americană, printr-o linie diversificată de produse din oțel de înaltă calitate cu valoare adăugată mare, inclusiv țagle din oțel, oţel laminat, plasă de armătură, plasă de sârmă sudată, gard de sârmă pentru agricultură, sârmă pentru beton precomprimat, bare cu profil rotund şi armături industriale folosite în construcții, agricultură și în industria auto. KCI și-a menținut în permanență profitabilitatea și și-a îmbunătățit substanțial performanțele financiare în ultimii 5 ani, extinzându-se semnificativ către produse cu valoare adăugată mare, pentru a-și consolida poziția inițială de furnizor principal de oțel laminat cu conținut ridicat de carbon.

Această achiziție consolidează poziția Liberty pe piața din SUA prin adăugarea unei unități cu o capacitate de producție de oțel laminat de 1,1 milioane tone, aceea de lider de piață pentru garduri de sârmă pentru agricultură marca RedBrand®, armături industriale, bare cu profil rotund de tip Merchant Bar Quality (de bază)/Special Bar Quality (speciale), trei unități de producție pentru plasă de armare din sârmă sudată și o unitate de producție pentru sârmă PC.

KCI va fuziona cu Liberty Steel Georgetown pentru a crește capacitatea de producție a topitoriei Liberty Steel USA până la 1,8 milioane tone pe an, capacitatea de producție a barelor cu profil rotund la 2 milioane tone pe an, alături de creșterea semnificativă a activităților comerciale în aval cu valoare adăugată mare, și creșterea numărului de angajați la peste 1.300. Compania rezultată din fuziune va avea operațiuni în Illinois, Ohio, South Carolina, New Mexico, Texas și Georgia.

Liberty a beneficiat de consultanță din partea Deutsche Bank Securities Inc., Wyelands Capital Ltd. Norton Rose Fulbright US și Alvarez & Marsal. Suma de 320 milioane USD include și achiziția de către Liberty a unor pasive.

Președintele executiv al GFG, Sanjeev Gupta, a declarat: “Astăzi este un moment-cheie în evoluția ascensiunii noastre pe piața Statelor Unite. Urez un călduros «Bun venit» tuturor angajaților Keystone în familia globală a GFG. Lungul istoric, managementul puternic, forța de muncă excelentă și poziția pe piață a KCI vor consolida unitatea noastră de producție existentă din Georgetown și va reprezenta o bază solidă pentru extinderea noastră continuă către o capacitate de producție în regiune de 5 milioane tone de oțel pe an”.

“Suntem încântați să colaborăm cu Wells Fargo, BMO Harris și BlackRock pentru a sprijini dezvoltarea acestei afaceri. Sprijinul lor ne va ajuta să dezvoltăm platforma pentru lanțul valoric din America de Nord pentru oțel și alte piețe. 2019 va fi un an extraordinar și dorim să continuăm să ne creștem prezența în America de Nord și accesul la piețele publice”.

“Keystone este un activ profitabil, cu performanțe remarcabile, cu echipamente moderne, operațiuni în aval excelente, conexiuni cu piețele-cheie, forță de muncă înalt calificată și management puternic. Reputația extraordinară a companiei pentru producția de sârmă laminată cu conținut scăzut de carbon și operațiunile noastre în aval susțin extinderea noastră curentă și programul de revitalizare a unității de producție din Georgetown, South Carolina”, a declarat Grant Quasha, director general pentru Investiții – America de Nord al GFG Alliance.

“În urma extinderii producției de oțel a Liberty din SUA, ne dorim foarte mult să colaborăm cu partenerii noștri pentru a introduce și alte companii ale GFG în regiune, inclusiv resursele ample ale GFG, serviciile noastre în domeniul energiei și financiare”.

Directorul general al Keystone Consolidated Industries, Chris Armstrong, a adăugat:

“Sunt încântat de faptul că KCI se alătură grupului GFG, iar acest lucru are o semnificație deosebită pentru viitorul companiei, pentru mărcile lider de piață, pentru angajații și clienții săi. GFG este cel mai bun părinte și partener posibil pentru istoricul și pentru dezvoltarea viitoare a KCI. Sunt nerăbdător să contribuim la creșterea internațională fără egal a GFG și să continuăm extinderea de către KCI a producției sale de oțel și de produse cu valoare adăugată mare în SUA și în regiune”.