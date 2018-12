Cumpărătorul Arcelor Mittal Galați finalizează achiziția Aluminium Dunkerque

GFG Alliance, deținută de Sanjeev Gupta a anunțat vineri, 14 decembrie, că a finalizat achiziția Aluminium Dunkerque, cea mai mare topitorie de aluminiu din Europa.

Alianța, cu sediul central la Londra, a declarat că achiziția unității de producție – care va fi redenumită Liberty Aluminium Dunkerque – deschide astăzi calea către un program de investiții în aval, pentru a maximiza valoarea aluminiului produs aici.

Obiectivul GFG este să facă din topitoria Liberty Aluminium Dunkerque, care în prezent are 570 de angajați și a fost achiziționată de la Rio Tinto pentru aproximativ 500 de milioane de dolari, fundația pentru o afacere de producție integrată mai largă, care să deservească piața franceză și europeană.

În acest scop, GFG efectuează studii de fezabilitate privind dezvoltarea Liberty Aluminium Dunkerque pentru a deveni o unitate de producție integrată, capabilă să producă componente pentru industria auto și alte industrii în continuă creștere din Franța, centrate în jurul capacității de producție de 285.000 de tone pe an ale topitoriei.

Decizia de astăzi urmează achiziției de către GFG, la începutul acestui an, a singurului producător de roți auto din Franța, AR Industries – denumit acum Liberty Wheels France – care era deja un client cheie al topitoriei Dunkerque. Acordul a marcat o schimbare semnificativă în sectorul de producție în aval din Franța, și a dus la salvarea a peste 90% din locurile de muncă ale unității de producție Chateauroux.

Achiziția unității din Dunkerque se adaugă portofoliului GFG ca investitor străin semnificativ în Franța. Compania s-a mutat într-un sediu nou pe Avenue Kleber în centrul Parisului, iar echipa de dezvoltare a afacerii vizează mai multe alte oportunități de dezvoltare în sectoarele industrial, energetic și financiar din Franța.

Liberty a fost susținută de un consorțiu format din 7 dintre cele mai mai mari bănci internaționale printr-un împrumut la termen de 350 milioane USD. Uniunea bancară a fost condusă de Bank of America Merril Lynch cu participarea BNP Paribas, ICBC, ICBC Standard Bank, Morgan Stanley, Natixis, Barclays Bank PLC, Bank of Montreal și Royal Bank of Canada. Liberty a fost consiliată cu privire la această tranzacție de către Clyde & Co și Norton Rose în ceea ce privește aspectele juridice și Grant Thornton UK LLP în ceea ce privește aspectele contabile.

Președintele executiv al GFG Sanjeev Gupta a declarat: „Această achiziție marchează un moment cheie în planul nostru de investiții din Europa și totodată reprezintă promisiunea noastră de a crea în Franța o bază solidă pentru o nouă afacere industrială puternică și integrată, capabilă să creeze produse cu înaltă valoare adăugată și locuri de muncă sustenabile.

„Liberty Aluminium Dunkerque și Liberty Wheels France oferă facilități excelente, expertiză și forță de muncă calificată care ne permit să creștem puternic prin investiții pe termen lung. Studiile privind investiția Liberty Aluminium Dunkerque în crearea unui produs cu valoare adăugată mare, aluminiul, ne-au confirmat ipotezele inițiale și vom continua colaborarea noastră privind dezvoltarea programului de investiții”.

„Ne bucurăm să primim Liberty Aluminium Dunkerque în Alianța GFG și așteptăm cu nerăbdare să împărtășim experiența și resursele internaționale, ceea ce ne va permite să ne extindem puternic în industrii cheie precum sectorul auto. Dorim să le mulțumim celor care ne-au susținut pentru a ajunge la acest punct, în special Consiliului de Administrație, sindicatelor, Guvernului Francez și regiunii Hauts-de-France”, a adăugat acesta.

Jay Hambro, Director General de Investiții al GFG Alliance, a declarat:

„Liberty Aluminium Dunkerque este o companie performantă, cu echipamente moderne, conexiuni excelente de transport la piețele cheie și forță de muncă înalt calificată. Există un uriaș potențial de extindere, de modernizare suplimentară și de aplicare a strategiei GREENALUMINIUM a GFG.

„Odată cu intrarea noastră pe piața franceză, în calitate de producător de aluminiu, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu partenerii noștri pentru a aduce și alte linii de business pe care GFG le deține. Dorim să explorăm oportunități legate de infrastructură, prin compania SIMEC, de energie regenerabilă și de servicii financiare prin Wyelands și de servicii în domeniul imobiliar prin JAHAMA, ca parte a unei oferte integrate a GFG”.

Directorul General al Liberty Aluminum Dunkerque, Guillaume de Goÿs, a adăugat:

„Compania Aluminium Dunkerque este bucuroasă să se alăture Alianței GFG, o decizie care creează oportunități importante pentru angajații și partenerii noștri. Susținem pe deplin strategia GFG de a deveni un Centru de Excelență pentru Aluminiu. Împreună, vom construi un viitor ambițios, vom continua să fim furnizorii principali pentru clienții noștri și să dezvoltăm Aluminum Dunkerque într-un mod responsabil și durabil”.