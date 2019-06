„Cultura fără frontiere” – Proiect Internațional de Educație Interculturală: România – Nepal

In cadrul activitatii de instructie si educatie din Scoala Gimnaziala Nr.117, se acorda importanata atat educatiei formale ( curriculare – de la clasa), cat si educatiei non-formale (extrascolara sau extra-curriculara). Odata cu incheierea cursurilor scolare s-a finalizat si activitatea de educatie non-formala realizata prin proiecte internationale. In acest an s-au desfasurat mai multe astfel de proiecte, dintre care, in acest articol, o sa prezentam un foarte interesant proiect tip Scoli surori, avand ca partener Liceul “Nobel Academy” din Kathmandu, Nepal.

Infiintat in anul 1998, liceul care are 1258 elevi in clasele I – XII si 80 profesori, este una dintre cele mai bune scoli din Nepal, fapt atestat si prin Diploma Nationala de Educatie acordata acestei institutii in anul 2011 de catre Ministerul Educatiei din Nepal.

Avand in vederecolaborarea fructuoasa inceputa din anul 2014 cu acest liceu de renume in Nepal, am convenit impreuna ca, incepand cu anul scolar 2018/2019, sa trecem la o etapa superioaara de colaborare. In acest sens am semnat un Acord de Parteneriat pana in anul 2020, pentru desfasurarea Proiectului Educational International cu titlul „Cultura fara frontiere”, constand in organizarea a doua subproiecte pentru acest an scolar: unul pentru profesori intitulat: „Educația non-formală prin Proiecte Internaționale” si altul pentru elevi, denumit in original: ”Greetings & its Value” ( Salutarile/Formulele de politete si valoarea lor educativa) – desfasurat sub egida British Council – Kathmandu in cadrul sistemului de proiecte „ International Schools Award.”

Proiectul pentru elevi a constat in alegerea a 17 salutari/formule de politete utilizate in comunicarea zilnica, traduse in Limba Engleza, apoi au fost selectati 17 elevi din clasa a V-a A a scolii 117 , cu rezultate foarte bune la Limba Romana si Engleza, sa faca parte din echipa de proiect. Fiecare elev si-a ales una din aceste formule, a facut un poster care sa ilustreze sugestiv salutul/urarea respectiv. Apoi elevii, cu sprijinul unor adulti din echipa de management a proiectului, au realizat un montaj video cu pronuntarea in Romana si Engleza a celor 17 expresii. Acest video a fost realizat sub indrumarea D-nei Anamaria Tecuceanu, parinte si journalist TV. Video-ul a fost transmis partenerilor, care au apreciat foarte mult calitatea artistica si profesionalismul realizarii lui.

Echipa de management a proiectului din scoala noastra este alcatuita din profesori: Adriana STOICA – Manager general de proiect, Constantin HARABOR – Coordonator de Proiect, membri in echipa de proiect : Camelia CHITA, CorinaMIRESCU, George MIHAITA , Carmen HRISTEV, Dana BARBULESCU, specialistul scolii in IT – Cornel TANASE , precum si parintii: Anamaria TECUCEANU – jurnalist TV, Mihaela TULEA – Specialist audio-video, Tony BERBECE – Artist, muzician, compozitor.

Similar, elevii clasei a III-a din Nobel Academy, membri in echipa de proiect, au facut un video pe care ni l-au trimis. Apoi elevii au invatat sa pronunte expresiile respective, cei romani in Limba Nepali, iar ceilati in Limba romana, dupa care s-a facut un video cu elevii pronuntand expresiile respective in toate cele trei limbi. Vizionand video-ul partenerilor, noi toti, copii si adulti, am fost foarte impresionati cand am aflat intelesul expresiei Namaste si a gestului insotitor, in cultura nepaleza: cand ei intampina pe cineva cu aceasta expresie tin mainile impreunate in fata pieptului ca pentru rugaciune, fac o plecaciune si spun Namaste, aceasta avand semnificatia: “salut/ma inclin” nu in fata persoanei tale propiu zise, ci “in fata bucatii de Dumnezeu din tine” !!!

Echipa de management a proiectului din „Nobel Academy” este formata din: Ramesh MAHARJAN – Coordonator de proiecte internationale, profesoarele: Namu GAUTAM – responsabil de proiect, Rosy Kandel-diriginte, Bindu Shapkota si domnii: Ankit Dahal, Bisal Rajbhandari si Ravin Shrestha.

S-a realizat o Prezentare Power Point a proiectului cu sprijinul D-nei Adriana Tulea-parinte si specialist audio-video. De asemeni, s-a realizat un video prezentand elevii clasei a V-a A in activitati la clasa, activitati culturale, sportive si distractive precum si o colectie de fotografii digitale intitulata : “ My school in winter time” ( realizata de profesorul coordinator de proiect), care au fost trimise partenerilor. Totodata, echipa de proiect, sub coordonarea Doamnei profesor Adriana Stoica a realizat un Power Point ilustand activitatea educativa formala si non-formala din scoala noastra, prezentare ce a fost folosita in cadrul proiectului. Traducerea in Limba engleza a textelor din prezentare a fost realizata intr-o varianta profesionista de domnul Geoarge MIHAITA, profesor de engleza si Traducator autorizat. Toate aceste materiale vor fi utilizate la evaluarea proiectului de catre British Counsel Kathmandu.

Proiectul pentru profesori are ca obiectiv realizarea unui schimb direct de bune practici educative atat in domeniul educatiei formale, cat si al educatiei non-formale, pentru educarea elevilor, respective perfectionarea profesorilor prin proiecte internationale de educatie interculturala.

In vederea prezentarii partenerilor nostri a unei palete cat mai largi de bune practici in acest domeniu din Romania, am coagulat un Consorțiu educațional compus din Școala Gimnazială Nr. 117, Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”, București, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Liceul Teoretic „Johannes Honterus” Brașov și Școala Gimnazială „Aurel Mosora”, Sighișoara, județul Mureș. Ca urmare, in perioada 29 aprilie – 7 mai 2019, o delegatie formata din cate un reprezentant al fiecarei institutii din Consortiul educational mentionat, a efectuat o vizita la Liceul Nobel Academy din Kathmandu, Nepal. Programul a fost foarte interesant, incarcat , dar si divers, cu multe vizite, intalniri, schimburi de experienta cu profesori, directori, inspectori scolari, elevi, inclusiv cu familiile unor membri din conducerea Nobel Academy.

In cadrul vizitei am avut o prima intalnire cu Echipa de Conducere a Liceului, apoi am participat la Careul elevilor si profesorilor, unde atat elevii cat si profesorii ne-au urat bun venit in scoala lor. A fost foarte placut pentru noi cand elevii clasei a III-a – cei implicati in proiectul “Greeting & its Value” ne-au intampinat spunandu-ne in Limba romana: Buna ziua ! Bine ati venit ! Ce mai faceti ? etc., iar in holul scolii era expus un afis mare: Bine ati venit !!! in limba romana. Apoi am vizitat liceul ce are o baza materiala noua si moderna, in special in domeniul laboratoarelor pe discipline de invatamant. Liceul dispune de o cantina scolara care ofera elevilor o masa sanatoasa pregatita sub directa supraveghere a unui dietetician calificat. Elevii sunt puternic descurajati sa aduca in scoala si sa consume mancare nesanatoasa (junk food). Liceul are si un internat scolar modern, bine mobilat si dotat, cu personal calificat: pedagogi, psihologi si profesori, care ofera astfel elevilor in adevaratul sens al cuvantului „o casa” departe de casa. Pentru elevii care sunt din Kathmandu, este asigurat un sistem de trasport la scoala cu microbuze scolare, organizat de un departament specializat.

Am avut o intalnire-dezbatere si schimb de experienta cu directorii liceului si profesori, in care am abordat atat modul de organizare a educatiei formale, cat si educatia non-formala, ei utilizand denumirile de educatie extracurriculara si educatie interdisciplinara. Sistemul de educatie formala – la clasa este cel clasic, organizat pe modelul invatamantului din Anglia. In domeniul educatiei non-formale se lucreaza pe proiecte de nivel local, national si international. In cazul proiectelor internationale elevii participa la proiecte interculturale din cadrul sistemului International Schools Award, organizate si finantate de British Council, sau la proiecete de tip sister-schools cu scoli din Anglia, India, Romania, Turcia etc. De asemeni, peste 600 elevi din liceu sunt membri ai Organizatiei Scout, una din cele mai mari organizatii Scout din Nepal, in cadrul careia elevii invata sa serveasca societatea si umanitatea. Elevii participa anual la Jamboreele Internationale ale Organizatiei Scout din Marea Britanie, Filipine, Hong Kong si China.

Un alt moment important al schimbului de bune practici educative a fost intalnirea cu toti profesorii liceului in care li s-a prezentat de catre D-na Profesoara Ariana Bucur, Inspector Scolar General al Judetului Brasov, sistemul de educatie din Romania, sub forma unei moderne prezentari Power Point si comentariile de rigoare. Aceasta a fost completata cu prezentari Power Point ale fiecarei scoli din Consortiul Educativ. A urmat un dialog deschis si prietenos cu profesorii din scoala gazda realizandu-se un schimb de informatii despre modalitatile de perfectionare a calitatii actului educativ, cu accent pe modalitatile de perfectionare a cadrelor didactice.

Am avut si o intalnire cu reprezentanti ai Consiliului Elevilor, care ne-au facut mai intai o foarte frumoasa prezentare a tarii lor, urmata de o discutie despre provocarile vietii de elev in Nepal. Apoi li s-au prezentat si lor unitatile partenere in Consortiul Educativ din Romania, cu accent pe aspecte ale activitatii elevilor din aceste scoli.

Avand in vedere tema proiectului: „Cultura fara frontiere”, programul a cuprins si vizite la unele monumente culturale din Kathmandu si imprejurimi, monumente ce fac parte din parimoniul Mondial al UNESCO. Am avut si sansa extraordinara de a face un zbor de agrement cu un avion de turism, care a durat o ora, pentru a admira maretia „Acoperisului Lumii”: varful Everest si celelate cele mai inalte varfuri muntoase din lume. A fost o experienta unica de a vedea de aproape „Chomolugma” – Zeita Muma a Zapezii cum este numit in dialectul local Muntele Everest. Am fost pur si simplu coplesiti de Maretia Naturii din muntii Himalaya.

Un alt lucru ce ne-a ajutat foarte mult sa facem un real schimb intercultural a constat in faptul ca am fost invitati acasa la trei dintre directorii Nobel Academy, am vazut cum locuiesc, am cunoscut familiile respective, am servit la una dintre familii micul dejun tipic nepalez, la alta masa de pranz, respectiv masa de seara. Astfel am schimbat impresii, ne-am cunoscut mai bine, am legat noi prietenii, am simtit caldura sufleteasca ce au manifestat-o in cadrul acestor vizite pritenesti. Mai mult, unul din directorii Nobel Academy ne-a invitat la o nunta din familia sa, o sansa unica de a cunoaste cultura si traditiile poporului nepalez. A fost o ocazie extraordinara, o experienta practica foarte valoroasa pentru noi.

In finalul vizitei, elevii clasei a III-a A, cei implicati in Proiectul „Greeting & its Value” si-au luat la revedere de la noi prezentand o Drama Show in care au folosit cele 17 expresii de bun venit, drum bun etc, atat in Limba romana, cat si in Nepali si in Engleza. O mentiune speciala trebuie facuta pentru eforturile depuse de Doamna Babita Labh Kayasta – Director al Liceului si de Domnii profesori Ravi Kumar Poudel si Shobakhar Bhandari – Directori de Studii, pentru organizarea si desfasurarea in foarte bune conditii a vizitei noastre in Nepal. Multumirile si aprecierile noastre le transmitem si pe aceasta cale !

In concluzie, am fost puternic impresionati de maretia Muntilor Himalaya, de maretia culturii care a creat celebrele monumente din Patrimoniul Mondial UNESCO, de eforturile eroice ale poporului nepalez pentru reconstruirea tarii, de calda ospitalitate pe care am simtit-o peste tot in aceasta vizita. Cel mai mult ne-a impresionat faptul ca in centrul educatiei tinerei generatii este pusa EDUCATIA PATRIOTICA, in sensul ca devenind mai buni, mai bine pregatiti, asa vor putea contribui mai bine la dezvoltarea tarii lor. De aceea folosim si aceasta modalitate pentru exprimarea Respectului nostru fata de educatorii din Nepal !!! Autori Profesorii: Constantin Harabor, Adriana Stoica, Camelia Chita, Corina Mirescu si George Mihaita.